क्रिकेट जगत से आई शॉकिंग न्यूज़:  ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को हुआ कैंसर

क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इन दिनों ज़िंदगी की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। मैदान पर अपनी सूझबूझ और नेतृत्व के लिए मशहूर क्लार्क अब स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में...

नेशनल डेस्क: क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इन दिनों ज़िंदगी की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। मैदान पर अपनी सूझबूझ और नेतृत्व के लिए मशहूर क्लार्क अब स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए बताया कि उनकी नाक से एक और कैंसर हटाने के लिए सर्जरी हुई है। इस पोस्ट में उन्होंने फैंस को सावधानी बरतने और समय पर जांच कराने की अपील भी की।

एक और ऑपरेशन, चेहरा बना जंग का मैदान

क्लार्क ने सोशल मीडिया पर अपने हालिया ऑपरेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी नाक से स्किन कैंसर के एक नए हिस्से को हटाया गया है। पोस्ट में क्लार्क ने बीमारी को लेकर लोगों को आगाह करते हुए लिखा: "स्किन कैंसर कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है-खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। आज मेरी नाक से एक और कैंसर हटाया गया। ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है-अपनी स्किन की नियमित जांच जरूर करवाएं। जल्दी पहचान ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।"





2006 से चल रही है लड़ाई

माइकल क्लार्क को 2006 में पहली बार इस बीमारी का पता चला था। तब से अब तक वह कई बार इसके इलाज से गुज़र चुके हैं। यह उनका पहला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें उन्होंने बार-बार स्किन कैंसर को हराने की कोशिश की है।

क्रिकेट जगत में अकेले नहीं

क्लार्क इस बीमारी से लड़ने वाले अकेले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने भी हाल ही में स्किन कैंसर से जूझने की बात कही थी। वहीं दिग्गज कमेंटेटर रिची बेनो की 2015 में इसी बीमारी से मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की तेज धूप और जलवायु स्किन से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेष रूप से जोखिम भरी मानी जाती है।

क्रिकेट करियर की झलक

माइकल क्लार्क ने 2003 में वनडे डेब्यू और 2004 में टेस्ट डेब्यू किया था। 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2015 वर्ल्ड कप जिताया और 2013-14 में इंग्लैंड को एशेज में 5-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया।