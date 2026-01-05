Main Menu

पूर्व MLA के भतीजे की बेरहमी से मौत, पहले मारा फिर सीने पर चढ़ादी गाड़ी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नीमखेड़ा गांव के पास आम के बाग की पैमाइश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। आरोप है कि लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और गाड़ी से कुचलकर हमला किया गया। इसमें बसपा के पूर्व विधायक के भतीजे हाजी...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जमीन के टुकड़े को लेकर एक विवाद हिंसक रूप ले लिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव के पास स्थित एक आम के बाग की पैमाइश को लेकर रविवार देर शाम दो पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट और गाड़ी से कुचलने की घटना हो गई। इस झड़प में बसपा के दिवंगत विधायक हाजी अलीम के भतीजे हाजी सूफियान (43) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई अकरम (45) गंभीर रूप से घायल हैं।

विवाद का कारण

पुलिस के अनुसार, नीमखेड़ा के पास बाग की जमीन को लेकर पहले से दोनों पक्षों में तनाव था। रविवार शाम सूफियान और अकरम भाई जमीन की पैमाइश या सौदे को लेकर वहां पहुंचे। पहले से वहां मौजूद अन्य पक्ष के 8-10 लोग थे। शुरुआत में बातचीत हुई, लेकिन जल्दी ही झगड़ा और मारपीट में बदल गया। आरोप है कि दबंगों ने पहले लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया और फिर स्कॉर्पियो गाड़ी से सूफियान को कुचलने की कोशिश की। घटना में दोनों भाई लहूलुहान होकर गिर पड़े।

अस्पताल में हड़कंप

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया। अकरम को गंभीर चोटें आईं हैं, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। जैसे ही सूफियान की मौत की खबर फैली, उनके समर्थक और गांव के लोग अस्पताल पहुंच गए और हजारों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ने से अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद SSP खुद भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। सुरक्षा के लिए ग्यासपुर, नीमखेड़ा और अस्पताल के आसपास कई थानों की फोर्स और PSC तैनात कर दी गई। पुलिस ने सूफियान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SSP ने बताया कि जमीन विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं।

यह भी पढ़ें - क्रेडिट कार्डधारक की मौत हो जाए तो फिर कौन चुकाता है बकाया राशि? जानें क्या कहते हैं नियम

