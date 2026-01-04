Gold Silver Prices Crash: सोना हुआ सस्ता... चांदी में भी आई बड़ी गिरावट, जानें 24K 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

बीते साल के अंत में शुरू हुई सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट नए साल 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रही। पिछले एक हफ्ते में सोना 10 ग्राम पर 4,000 रुपये से अधिक सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत करीब 3,000 रुपये प्रति किलो घट गई। रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलने के...

नेशनल डेस्क : बीते साल 2025 में सोना और चांदी की कीमतों ने निवेशकों को चौंका दिया था। पूरे साल दोनों कीमती धातुएं लगातार नए रिकॉर्ड बनाती नजर आईं, लेकिन साल के अंतिम दिनों में इनकी चाल अचानक बदल गई। 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई गिरावट नए साल 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रही है। पिछले एक सप्ताह में सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सोना 10 ग्राम पर 4,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी 3,000 रुपये प्रति किलो से अधिक की कमी दर्ज की गई है।

सोने की कीमतों में तेज गिरावट

सोने के भाव में गिरावट की शुरुआत दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में हुई थी, जो जनवरी 2026 के पहले कारोबारी सप्ताह तक बनी रही। Multi Commodity Exchange (MCX) पर 5 फरवरी एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 26 दिसंबर को करीब 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं नए साल के पहले हफ्ते के अंत तक यह घटकर लगभग 1,35,752 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। यानी एक हफ्ते में सोना करीब 4,121 रुपये सस्ता हो गया। अगर सोने के अब तक के उच्चतम स्तर की बात करें, तो MCX पर इसका लाइफटाइम हाई करीब 1,40,456 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। मौजूदा कीमत की तुलना में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 4,700 रुपये नीचे आ चुका है।

घरेलू बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखी गई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव एक हफ्ते में करीब 1,37,956 रुपये से घटकर 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। यानी यहां सोना लगभग 3,174 रुपये सस्ता हुआ है।

चांदी की कीमतों में भी नरमी

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर जारी है। बीते एक सप्ताह में चांदी करीब 3,188 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई। 26 दिसंबर 2025 को चांदी का भाव लगभग 2,39,787 रुपये प्रति किलो था। हालांकि शुक्रवार को इसमें हल्की तेजी दिखी, लेकिन इसके बावजूद कीमत घटकर करीब 2,36,599 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। चांदी के रिकॉर्ड स्तर की बात करें, तो इसका लाइफटाइम हाई करीब 2,54,174 रुपये प्रति किलो रहा है। मौजूदा भाव के मुकाबले चांदी अभी भी अपने उच्चतम स्तर से करीब 17,500 रुपये प्रति किलो नीचे कारोबार कर रही है।