Low Blood Pressure Alert: शरीर के इन संकेतों को पहचानें और समय रहते करें बचाव, वरना बढ़ सकती है मुश्किल

नेशनल डेस्क: जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है। आमतौर पर 90/60 mmHg से कम रीडिंग को लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। इस स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों तक खून का प्रवाह कम हो सकता है। कई बार इसके लक्षण तुरंत नजर नहीं आते, लेकिन अचानक गिरावट होने पर शरीर पर इसका असर गंभीर हो सकता है। इसलिए इसके संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है।



लो ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षण

ब्लड प्रेशर कम होने पर व्यक्ति को चक्कर आना और सिर घूमना महसूस हो सकता है। कई बार अचानक खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और व्यक्ति गिर भी सकता है। मितली आना, उल्टी होना और धुंधला दिखाई देना भी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ लोगों में सांस तेज चलने लगती है और शरीर में अत्यधिक थकान महसूस होती है। कमजोरी के कारण ऐसा लग सकता है कि बस आराम ही करते रहें। ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, भ्रम की स्थिति और सुस्ती भी लो बीपी के संकेत हो सकते हैं।



चेतावनी संकेत जिन्हें नजरअंदाज न करें

लो ब्लड प्रेशर के दौरान दिल की धड़कन सामान्य से बहुत धीमी या बहुत तेज हो सकती है। त्वचा का रंग फीका पड़ना, हाथ-पैर ठंडे हो जाना और पेशाब की मात्रा कम हो जाना भी गंभीर संकेत माने जाते हैं। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।



किन कारणों से गिरता है ब्लड प्रेशर

शरीर में खून की मात्रा कम हो जाने पर ब्लड प्रेशर घट सकता है। अचानक तेजी से खड़े होने पर दिमाग तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता, जिससे चक्कर आने लगते हैं। नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी, दिल या फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं, कुछ दवाओं का असर और अधिक शराब का सेवन भी ब्लड प्रेशर कम कर सकता है।



लो ब्लड प्रेशर में क्या खाएं

अगर अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो तरल पदार्थ लेना फायदेमंद हो सकता है। नमक वाली चीजें जैसे सूप, चीज या ऑलिव्स लेने से राहत मिल सकती है। कॉफी पीने से भी कुछ समय के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विटामिन बी12 से भरपूर आहार जैसे अंडा या चिकन लेने से शरीर में स्वस्थ ब्लड सेल्स बनने में मदद मिलती है। फोलेट की कमी पूरी करने के लिए दाल और छोले जैसे खाद्य पदार्थ फायदेमंद होते हैं।



समय पर पहचान है जरूरी

लो ब्लड प्रेशर को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन इसके लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं। यदि बार-बार चक्कर आएं या बेहोशी जैसी स्थिति बने तो चिकित्सकीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। सही खानपान, पर्याप्त पानी और नियमित जांच से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।