युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार

Edited By Pardeep, Updated: 28 Aug, 2025 12:17 AM

मलयालम और साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन पर एक आईटी प्रोफेशनल को अगवा (किडनैप) करने और मारपीट (असॉल्ट) करने का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना केरल के कोच्चि शहर में हुई और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नेशनल डेस्कः मलयालम और साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन पर एक आईटी प्रोफेशनल को अगवा (किडनैप) करने और मारपीट (असॉल्ट) करने का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना केरल के कोच्चि शहर में हुई और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



क्या है पूरा मामला?

पीड़ित युवक, जो एक टेक कंपनी में काम करता है, ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसे एर्नाकुलम नॉर्थ ब्रिज के पास से लक्ष्मी मेनन और उनके कुछ साथियों ने रोका, फिर गाड़ी से बाहर खींचकर जबरन दूसरी कार में बैठाया और मारपीट की। यह विवाद एक बार (मदिरालय) में कहासुनी के बाद बढ़ा बताया जा रहा है।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स में 27 वर्षीय एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन और कुछ अन्य लोग पीड़ित की कार को रोकते हुए और उससे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही बहस बाद में हिंसक रूप में बदल गई।



पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं:

मिथुन

अनीश

सोनामोल

इन तीनों पर अगवा करने, मारपीट करने और धमकाने का केस दर्ज किया गया है।



लक्ष्मी मेनन फरार, पुलिस तलाश में

पुलिस के अनुसार, लक्ष्मी मेनन इस मामले में तीसरी आरोपी हैं और फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जल्द ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है।

दूसरी ओर से भी दर्ज हुआ काउंटर केस

इस केस में नया मोड़ तब आया जब लक्ष्मी मेनन के साथ दिखे लोगों ने भी एक जवाबी शिकायत (काउंटर कंप्लेन) दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि पीड़ित युवक ने पहले बदतमीजी की थी, जिससे विवाद शुरू हुआ।

कौन हैं लक्ष्मी मेनन?