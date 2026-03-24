इमरजेंसी से निपटने की तैयारी… नशा मुक्ति से लेकर फायर सेफ्टी तक, विशेषज्ञों ने सिखाए जरूरी गुर

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Edited By Pardeep,Updated: 24 Mar, 2026 11:24 PM
आपातकालीन तैयारी (Emergency Preparedness) पर चल रहे शॉर्ट टर्म कोर्स (STC) के अंतर्गत आज विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए।
नेशनल डेस्कः आपातकालीन तैयारी (Emergency Preparedness) पर चल रहे शॉर्ट टर्म कोर्स (STC) के अंतर्गत आज विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए।
प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. अमन सूद ने नशा मुक्ति (Substance Abuse) विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने नशे के कारणों, दुष्प्रभावों तथा इससे छुटकारा पाने के प्रभावी उपायों पर प्रकाश डाला और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. संदीप भोला ने की।
इसके अतिरिक्त, राधा द्वारा तनाव प्रबंधन (Stress Management) पर एक उपयोगी सत्र लिया गया, जिसमें उन्होंने दैनिक जीवन में तनाव को नियंत्रित करने के व्यावहारिक उपाय बताए। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. पल्लवी खन्ना ने की।
कार्यक्रम के अंत में डॉ. तरुण सहगल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं, अध्यक्षों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।
इसके पश्चात अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) एवं अग्निशामक यंत्रों के उपयोग पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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24/03/2026 23:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
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