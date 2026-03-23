क्या बढ़ेंगे चांदी के दाम? चीन की बढ़ती खरीद से बाजार में मची हलचल, जानें विशेषज्ञों की राय

ग्लोबल तनाव के बीच चीन ने चांदी की खरीद में तेजी लाते हुए 2026 की शुरुआत में लगभग 790 टन चांदी का आयात किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ती मांग के कारण चांदी की खपत तेजी से बढ़...

नेशनल डेस्क : ग्लोबल स्तर पर बढ़ते तनाव और अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच चीन ने चांदी की खरीदारी अचानक बढ़ा दी है। 2026 की शुरुआत में ही चीन ने रिकॉर्ड मात्रा में चांदी का आयात किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। जनवरी और फरवरी के दौरान चीन ने करीब 790 टन से ज्यादा चांदी खरीदी, जिसमें फरवरी में सबसे अधिक खरीद दर्ज की गई।

चीन में बढ़ती मांग के पीछे कारण

चीन में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण चांदी की मांग में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और आधुनिक तकनीकों में चांदी का व्यापक उपयोग होता है। इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी चांदी की जरूरत बढ़ रही है, जिससे इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही, निवेश के रूप में भी चांदी को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि यह सोने की तुलना में सस्ती होती है और बेहतर रिटर्न की संभावना देती है।

वैश्विक बाजार पर असर

चीन की इस भारी खरीदारी का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। पहले से ही चांदी का स्टॉक सीमित था, ऐसे में अचानक बढ़ी मांग ने सप्लाई पर दबाव डाल दिया है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और कई जगहों पर चांदी के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी अधिक हो गए हैं। अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले समय में चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक मांग का प्रभाव

ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से हो रहे विकास के कारण चांदी की मांग और बढ़ सकती है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक उपकरण और नई तकनीकों में चांदी की अहम भूमिका है, जिससे इसकी कीमतों में दीर्घकालिक तेजी की संभावना बन रही है।

भारत पर संभावित असर

भारत में भी चांदी की खपत काफी अधिक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ेगा। इससे चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर ज्वैलरी खरीदने वालों और निवेशकों दोनों पर पड़ेगा। हालांकि, यह निवेशकों के लिए एक अवसर भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है।

निवेश को लेकर सलाह

विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी का लंबी अवधि का रुख मजबूत दिख रहा है, लेकिन अल्पकाल में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और सावधानी जरूरी है। सही रणनीति अपनाकर ही चांदी में निवेश करना बेहतर माना जा रहा है।