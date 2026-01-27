Main Menu

Bank Strike: इस बैंक की हड़ताल आज! जानें किन शहरों में खुलेंगे और कहां ठप रहेगा कामकाज, घर से निकलने से पहले एक बार कर लें चेक

27 Jan, 2026

government banks will be on strike today work will be affected

अगर आज आप बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर आज देशभर के सरकारी बैंकों में हड़ताल रहने वाली है। इस हड़ताल का सीधा असर बैंक शाखाओं (Branches)...

Bank Strike Today : अगर आज आप बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर आज देशभर के सरकारी बैंकों में हड़ताल रहने वाली है। इस हड़ताल का सीधा असर बैंक शाखाओं (Branches) में होने वाले कामकाज पर पड़ सकता है। बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बुलाई गई इस हड़ताल की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

हड़ताल के दौरान सेवाओं पर पड़ने वाला असर कुछ इस प्रकार हो सकता है। सरकारी बैंकों की शाखाओं में चेक क्लीयरेंस, कैश जमा और निकासी जैसे मैन्युअल काम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। राहत की बात यह है कि नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और यूपीआई (UPI) जैसी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी। ज्यादातर एटीएम में कैश की उपलब्धता सामान्य रहने की उम्मीद है लेकिन हड़ताल लंबी खिंचने पर कुछ जगहों पर किल्लत हो सकती है। एचडीएफसी (HDFC), आईसीआईसीआई (ICICI) और एक्सिस जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा।

हड़ताल का कारण

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) जो कई बैंक यूनियनों का एक संयुक्त संगठन है ने वेतन विसंगतियों, काम के घंटों और अन्य प्रशासनिक सुधारों की मांगों को लेकर इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों का कहना है कि सरकार और प्रबंधन के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद उनके पास विरोध का यही रास्ता बचा था।

ग्राहकों के लिए सलाह

  1. ऑनलाइन लेनदेन का उपयोग करें: बैंक शाखा जाने के बजाय मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए अपना काम निपटाने की कोशिश करें।

  2. चेक क्लीयरेंस: अगर आपने कोई जरूरी चेक लगाया है तो उसके क्लीयर होने में 1-2 दिन की देरी हो सकती है।

  3. हेल्पलाइन: किसी भी असुविधा की स्थिति में बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें।

