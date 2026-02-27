Main Menu

बैंक ऑफ बड़ौदा चार मार्च को हरित बॉन्ड के जरिये जुटाएगा 10,000 करोड़ रुपए

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 02:50 PM

bank of baroda will raise 10 000 crore through green bonds on march 4

मुंबईः सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा हरित अवसंरचना बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रहा है। बाजार सूत्रों ने बताया कि आधार निर्गम आकार 5,000 करोड़ रुपए है। इसमें अधिक बोली आने पर 5,000 करोड़ रुपए तक की बोली रखने (ग्रीन शू) का विकल्प शामिल होगा जिससे कुल निर्गम आकार 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इन बॉन्ड की अवधि सात वर्ष होगी। यह पांच मार्च 2033 को परिपक्व होंगे। भुगतान एवं आवंटन की तिथि पांच मार्च 2026 निर्धारित है। 

बॉन्ड निर्गम के लिए बोली चार मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच एनएसई के इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर (ईबीपी) मंच पर आयोजित की जाएगी। बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज भुगतान होगा और इन्हें बंद बोली प्रक्रिया के माध्यम से समान प्रतिफल आधार पर आवंटित किया जाएगा। आवेदन की न्यूनतम राशि एक लाख रुपए है और उसके बाद एक लाख रुपए के गुणकों में बोली लगाई जा सकेगी। 
 

