    3. | PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपये, मिल सकता है डबल फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का अहम जरिया बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का अहम जरिया बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक सरकार इस योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है और अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है।

22वीं किस्त कब आ सकती है?
सरकारी नियमों के अनुसार पीएम किसान की किस्तें साल में तीन बार दी जाती हैं—

  • अप्रैल से जुलाई
  • अगस्त से नवंबर
  • दिसंबर से मार्च

पिछली यानी 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में भेजी गई थी। ऐसे में अगली किस्त का समय दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच बनता है। पुराने रिकॉर्ड और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 या फिर अप्रैल 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है।

बजट में किसानों को मिल सकती है डबल खुशखबरी
देश की नजरें अब 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग उठ रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार बजट में सम्मान निधि की रकम बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

किस्त का पैसा अटक न जाए, जरूर पूरा करें ये काम
कई बार ऐसा देखा गया है कि किस्त जारी होने के बाद भी कुछ किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचता। इसकी सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी (e-KYC) का अधूरा होना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे की किस्तें सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगी, जिनकी ई-केवाईसी पूरी होगी। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है, तो इसे जल्द पूरा कर लें। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की सुविधा दी है।

घर बैठे ऐसे करें e-KYC

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • होम पेज पर e-KYC विकल्प चुनें
  • अपना आधार नंबर दर्ज करें
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें
  • प्रक्रिया पूरी होते ही e-KYC सफल हो जाएगी

