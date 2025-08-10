मातम में बदली खुशियां... मृत भाई की कलाई पर बहन ने बांधी राखी, रक्षाबंधन से एक रात पहले 3 साल के मासूम पर झपट पड़ा था तेंदुआ

रक्षाबंधन के दिन नासिक जिले के वडनेर दुमाला गांव में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। त्योहार की सुबह जहां सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशियां मना रही थीं, वहीं एक 9 साल की बच्ची अपने 3 साल के मृत भाई के हाथ पर...

नेशनल डेस्क : रक्षाबंधन के दिन नासिक जिले के वडनेर दुमाला गांव में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। त्योहार की सुबह जहां सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशियां मना रही थीं, वहीं एक 9 साल की बच्ची अपने 3 साल के मृत भाई के हाथ पर राखी बांध रही थी। यह दृश्य देख गांव का हर व्यक्ति भावुक हो उठा।

यह घटना रक्षाबंधन से एक दिन पहले, शुक्रवार की रात को हुई। गांव के भगत परिवार का 3 साल का बच्चा आयुष भगत घर के सामने खेल रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ आया और उस पर झपट पड़ा। तेंदुआ उसे उठाकर ले गया। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद बच्चे का शव घर के पास ही मिल गया। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

शनिवार की सुबह रक्षाबंधन का त्योहार था। आयुष की बहन, जो एक दिन पहले तक राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, अब अपने भाई के बिछड़ने पर फूट-फूट कर रो रही थी। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय राखी बांधने का मुहूर्त भी चल रहा था।

गम और आंसुओं के बीच, 9 साल की बहन ने अपने भाई की कलाई पर अंतिम बार राखी बांधी। इस पल को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। वडनेर दुमाला गांव के लिए यह रक्षाबंधन हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा।