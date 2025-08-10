Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • मातम में बदली खुशियां... मृत भाई की कलाई पर बहन ने बांधी राखी, रक्षाबंधन से एक रात पहले 3 साल के मासूम पर झपट पड़ा था तेंदुआ

मातम में बदली खुशियां... मृत भाई की कलाई पर बहन ने बांधी राखी, रक्षाबंधन से एक रात पहले 3 साल के मासूम पर झपट पड़ा था तेंदुआ

Edited By Mehak,Updated: 10 Aug, 2025 11:23 AM

happiness turned into mourning sister tied rakhi on the wrist of dead brother

रक्षाबंधन के दिन नासिक जिले के वडनेर दुमाला गांव में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। त्योहार की सुबह जहां सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशियां मना रही थीं, वहीं एक 9 साल की बच्ची अपने 3 साल के मृत भाई के हाथ पर...

नेशनल डेस्क : रक्षाबंधन के दिन नासिक जिले के वडनेर दुमाला गांव में एक ऐसी घटना हुई, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। त्योहार की सुबह जहां सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर खुशियां मना रही थीं, वहीं एक 9 साल की बच्ची अपने 3 साल के मृत भाई के हाथ पर राखी बांध रही थी। यह दृश्य देख गांव का हर व्यक्ति भावुक हो उठा।

यह घटना रक्षाबंधन से एक दिन पहले, शुक्रवार की रात को हुई। गांव के भगत परिवार का 3 साल का बच्चा आयुष भगत घर के सामने खेल रहा था। तभी अचानक एक तेंदुआ आया और उस पर झपट पड़ा। तेंदुआ उसे उठाकर ले गया। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद बच्चे का शव घर के पास ही मिल गया। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

यह भी पढ़ें - Medicine Alert: High BP की दवाओं के साथ भूलकर भी न लें ये दवा, वरना किडनी को हो सकता है...

शनिवार की सुबह रक्षाबंधन का त्योहार था। आयुष की बहन, जो एक दिन पहले तक राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, अब अपने भाई के बिछड़ने पर फूट-फूट कर रो रही थी। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय राखी बांधने का मुहूर्त भी चल रहा था।

गम और आंसुओं के बीच, 9 साल की बहन ने अपने भाई की कलाई पर अंतिम बार राखी बांधी। इस पल को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। वडनेर दुमाला गांव के लिए यह रक्षाबंधन हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा।

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!