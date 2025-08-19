Main Menu

Heart attack Sign: नींद के बाद भी थकान महसूस होती है? आपका शरीर दे रहा है इस बड़ी बीमारी का सिग्नल! हो जाएं अलर्ट

क्या आपको भी पूरी नींद लेने के बाद भी थकान और शरीर में भारीपन महसूस होता है? ज़्यादातर लोग इसे काम की वजह से होने वाली सामान्य थकान मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

नेशनल डेस्क: क्या आपको भी पूरी नींद लेने के बाद भी थकान और शरीर में भारीपन महसूस होता है? ज़्यादातर लोग इसे काम की वजह से होने वाली सामान्य थकान मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार और बिना वजह की थकान आपके दिल की सेहत से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। अगर इसे समय रहते पहचाना न जाए तो यह हार्ट अटैक का कारण बन सकती है।

क्यों होती है ऐसी थकान?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जब दिल तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होती, तो शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे थकान महसूस होती है। यह थकान इस बात का संकेत है कि दिल की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और उन पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए अगर आपको आराम करने के बाद भी ताज़गी महसूस नहीं होती, तो इसे हल्के में न लें।

थकान के साथ ये संकेत भी पहचानें

थकान के अलावा भी शरीर कई तरह से हमें दिल की बीमारी के बारे में आगाह करता है। इन संकेतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है:

  • सांस फूलना: थोड़ी दूर चलने या हल्का-फुल्का काम करने पर भी अगर आपकी सांस फूलती है, तो यह दिल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है।
  • सीने में दर्द या भारीपन: यह हार्ट अटैक का सबसे आम और गंभीर लक्षण है। अगर आपको सीने में लगातार भारीपन या दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • कमजोरी और चक्कर आना: बार-बार कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना या बिना किसी कारण पसीना आना भी दिल की परेशानी का संकेत हो सकता है।
  • पैरों में सूजन: जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, तो पैरों और टखनों में सूजन आ सकती है। यह दिल की बीमारी का एक अहम लक्षण है।

कब डॉक्टर की सलाह लें?

अगर आपको थकान के साथ-साथ नीचे दिए गए लक्षण भी दिखाई दें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें:

  • लगातार और बेवजह थकान
  • सांस लेने में दिक्कत या सीने में दर्द
  • पैरों में सूजन
  • चक्कर आना और पसीना छूटना

इन लक्षणों की पहचान कर समय पर इलाज कराने से दिल की गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

दिल को स्वस्थ कैसे रखें?

  • संतुलित आहार: ताजे फल, सब्जियां, और कम तेल वाला भोजन खाएं।
  • रोजाना व्यायाम: रोज़ कम से कम 30 मिनट तक सैर या व्यायाम करें।
  • नशा छोड़ें: धूम्रपान और शराब से दूर रहें।
  • तनाव कम करें: तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें।
  • नियमित जांच: समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें।

