Heatwave Alert: तंदूर बनी दिल्ली! 43 डिग्री तक जा सकता है तापमान, IMD ने 'येलो अलर्ट' के साथ दी ये चेतावनी

Edited By Radhika, Updated: 22 Apr, 2026 02:08 PM

राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है। इस बढ़ रहे तापमान को लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 23 अप्रैल तक पारा 43 डिग्री तक जा सकता है। बीते दिन तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है।

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में जून जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है। इस बढ़ रहे तापमान को लेकर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 23 अप्रैल तक पारा 43 डिग्री तक जा सकता है। बीते दिन तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है।

न्यूनतम तापमान का हाल

बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सफदरजंग केंद्र पर यह 21.6 डिग्री रहा, जो मंगलवार की तुलना में 1.1 डिग्री अधिक है। अन्य क्षेत्रों जैसे- पालम में 24.6 डिग्री, अयानगर में 23.5 डिग्री और लोधी रोड पर 20.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

आज चल सकती गर्म हवाएं

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज दिन भर आसमान साफ रहेगा और धूप के तेवर तीखे रहेंगे। आज 20 से 30 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। दूसरी ओर अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहने की संभावना है

वायु गुणवत्ता (AQI) में गिरावट

बढ़ रही गर्मी के साथ दिल्ली की हवा भी 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। आज यानि की बुधवार सुबह 9 बजे AQI 216 दर्ज किया गया, जो मंगलवार शाम को 177 (मध्यम श्रेणी) पर था। विशेषज्ञों का मानना है कि शाम तक हवा की स्थिति सुधर कर दोबारा 'मध्यम' श्रेणी में आ सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताए लू से बचने के तरीके

मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की किसी भी संभावना से इनकार किया है। स्वाथ्य विशेषज्ञों ने इस गर्मी से बचने के लिए नीचे लिखी सावधानियां बरतने की बात कही है।