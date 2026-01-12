Main Menu

Alert: iPhone users तुरंत कर लें ये जरूरी काम वरना... सरकार और Apple ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 04:03 PM

high alert massive breach in iphone security now or regret later

iPhone यूजर्स के लिए सरकार और Apple ने डबल अलर्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS) में कुछ ऐसी गंभीर खामियां (Zero-Day vulnerabilities) पाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल हैकर्स पहले ही हमले करने के लिए...

iPhone users Alert: iPhone यूजर्स के लिए सरकार और Apple ने डबल अलर्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम (iOS) में कुछ ऐसी गंभीर खामियां (Zero-Day vulnerabilities) पाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल हैकर्स पहले ही हमले करने के लिए कर चुके हैं।

क्या है खतरा? 'वेबकिट' पर हुआ हमला

यह पूरी समस्या आईफोन के 'वेबकिट' (WebKit) इंजन से जुड़ी है। वेबकिट वह सिस्टम है जो सफारी ब्राउज़र और आईफोन के लगभग सभी वेब-आधारित ऐप्स को चलाता है। हैकर्स इस कमजोरी का फायदा उठाकर किसी खतरनाक वेब लिंक के जरिए आपके फोन में घुसपैठ कर सकते हैं, आपका निजी डेटा चोरी कर सकते हैं और फोन का रिमोट एक्सेस पा सकते हैं।

CERT-In ने क्या कहा?

भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी ने इसे 'हाई-सीवेरिटी' रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि यह बग बेहद खतरनाक है। सरकार ने सलाह दी है कि यूजर्स सामान्य अपडेट समझकर इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है।

बचाव के लिए क्या करें?

ऐप्पल ने इन सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए एक नया 'सिक्योरिटी पैच' जारी किया है। यूजर्स को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:

1.      अपने आईफोन की Settings > General > Software Update में जाएं।

2.      लेटेस्ट iOS वर्जन को तुरंत डाउनलोड और इंस्टॉल करें।

3.      भविष्य के लिए 'Automatic Updates' को ऑन रखें।

