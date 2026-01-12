भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार और वैन की आमने-सामने टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Edited By Mansa Devi,Updated: 12 Jan, 2026 12:50 PM
केरल में कोझिकोड के कुन्नामंगलम में सोमवार तड़के एक कार और पिकअप वैन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान ववाद निवासी निहाल, एंगापुझा के सुबिक और पड़ोसी वायनाड जिले के पोझुथाना के समीर के रूप में हुई है।
नेशनल डेस्क: केरल में कोझिकोड के कुन्नामंगलम में सोमवार तड़के एक कार और पिकअप वैन की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान ववाद निवासी निहाल, एंगापुझा के सुबिक और पड़ोसी वायनाड जिले के पोझुथाना के समीर के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में दो अन्य लोगों को गंभीर चोट आई हैं। पुलिस के अनुसार, निहाल और सुबिक कार में सवार होकर कोडुवैली की ओर जा रहे थे, जबकि समीर विपरीत दिशा से पिकअप वैन से आ रहा था। हादसा देर रात करीब दो बजकर 50 मिनट पर हुआ जब दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। दुर्घटना में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और पीड़ितों को हाइड्रोलिक कटर का उपयोग करके अग्निशमन कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया।
पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन की उपचार के दौरान मौत हो गयी। घायल लोगों का कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में उपचार हो रहा है और उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।