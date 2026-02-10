नेपालः नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 12 लोगों की मौत व कई घायल (Video)

मध्य नेपाल के रामेछाप जिले में एक यात्री बस तमाकोशी नदी में गिरने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ यात्री घायल हुए हैं। हादसा काठमांडू से ओखलढुंगा जा रही बस के अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे गिरने से हुआ।

International Desk: मध्य नेपाल में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जब एक यात्री बस सड़क से फिसलकर तमाकोशी नदी में जा गिरी। यह दुर्घटना रामेछाप जिले के माचनटार क्षेत्र में हुई। रामेछाप जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) भोला कुमार भट्ट ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। उन्होंने कहा, “इस दुर्घटना में 12 लोगों की जान चली गई है। आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से सात को गंभीर हालत में काठमांडू भेजा गया है।”

पुलिस के अनुसार, बस चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया, जिसके बाद बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए नदी में जा समाई। यह बस काठमांडू से ओखलढुंगा जिले के पोकाली जा रही थी। रामेछाप जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया कि हादसे के बाद मौके से छह शव बरामद किए गए, जबकि छह अन्य यात्रियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि बस में सवार यात्रियों की सटीक संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान है कि करीब दो दर्जन लोग बस में मौजूद थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और आपदा प्रबंधन प्रभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया।

नेपाल में हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या बढ़ने और सड़क संपर्क बेहतर होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, एक दशक पहले जहां 4,999 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं वित्त वर्ष 2024–25 में यह संख्या बढ़कर 7,669 हो गई। इस दौरान 190 लोगों की मौत हुई, जिनमें 278 दुर्घटनाएं गंभीर श्रेणी में दर्ज की गईं। विश्व बैंक की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान 2007 के मुकाबले तीन गुना बढ़ चुका है और यह देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत है। सड़क हादसों का सबसे अधिक और असमान असर गरीब वर्ग पर पड़ता है।