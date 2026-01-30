बेरहम मां! 10 माह के मासूम पर सैंकड़ों बार सुई से हमला, जानें हैरान कर देने वाली वजह

दक्षिण-पश्चिमी चीन से सामने आई एक घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। महज 10 महीने के एक बच्चे के शरीर पर सैकड़ों बार सुई चुभोने का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि यह क्रूरता किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बच्चे की अपनी मां ने की थी।

इंटरनेशनल डेस्क : दक्षिण-पश्चिमी चीन से सामने आई एक घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। महज 10 महीने के एक बच्चे के शरीर पर सैकड़ों बार सुई चुभोने का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि यह क्रूरता किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बच्चे की अपनी मां ने की थी। हॉन्गकॉन्ग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के अनुसार, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर सुई चुभने के असंख्य निशान पाए। मामला युन्नान प्रांत के एक काउंटी अस्पताल का है, जहां बच्चे को तेज बुखार और झटकों की शिकायत के साथ लाया गया था।

इलाज के नाम पर अमानवीय तरीका

डॉक्टरों की शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चे के सिर, गर्दन, धड़ और पैरों पर काले पपड़ी जैसे घाव थे। आगे की पड़ताल में यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि बच्चे की मां कथित तौर पर घरेलू इलाज और “सजा” के तौर पर उसके शरीर में सुई चुभोती थी। अनुमान है कि यह हरकत 500 से 600 बार दोहराई गई। हालात तब और गंभीर हो गए जब जूते सिलने में इस्तेमाल होने वाली एक सुई बच्चे की गर्दन में टूटकर रीढ़ के पास फंस गई। इसके बाद डॉक्टरों को जटिल सर्जरी करनी पड़ी।

डॉक्टरों के लिए भी चुनौती

शिन्हुआ अस्पताल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉ. सुई वेनयुआन ने बताया कि सर्जरी बेहद जोखिम भरी थी। सुई की बनावट और स्थिति स्पष्ट न होने के कारण जरा-सी चूक से बच्चे की नसों और आसपास के ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। सभी जरूरी जांचों के बाद ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चे को जो तेज बुखार था, उसकी एक वजह शरीर में फंसी जंग लगी सुई भी हो सकती है। सर्जरी के कुछ दिनों बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और उसे आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया।

सरकारी जांच में मां पर आरोप तय

21 जनवरी को चीन की विभिन्न सरकारी एजेंसियों- पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो, स्वास्थ्य आयोग और महिला महासंघ- की संयुक्त जांच में पुष्टि हुई कि बच्चे को चोटें उसकी मां ने ही दी थीं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मां कम शिक्षित है और उसने बिना वैज्ञानिक समझ के यह तरीका अपनाया। उसमें मानसिक तनाव और चिंता के लक्षण भी पाए गए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है।

सोशल मीडिया पर आक्रोश

घटना सामने आते ही चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुस्सा फूट पड़ा। कई यूजर्स ने इसे “भयावह” और “अमानवीय” बताया, वहीं कुछ ने मांग की कि बच्चे को उसके माता-पिता से अलग सुरक्षित माहौल में रखा जाए।