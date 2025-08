फिल्म इंडस्ट्री को झटका:   ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहीं अभिनेत्री  ने ली अंतिम सांस, 33 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नेशनल डेस्क: हॉलीवुड इंडस्ट्री इन दिनों शोक में डूबी है। फैंस और फिल्म जगत के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं कि मशहूर अभिनेत्री केली मैक (Kelley Mack) का महज 33 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहीं केली आखिरकार इस गंभीर बीमारी से हार गईं और 2 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली।

परिवार ने साझा किया भावुक संदेश

केली मैक के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि सोशल मीडिया के जरिए की। पोस्ट में लिखा गया, "यह बताते हुए दिल भारी है कि हमारी प्रिय केली अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह एक चमकता सितारा थीं, जो अब उस दुनिया में चली गई हैं, जहां एक दिन हम सभी को जाना है।" इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और सेलिब्रिटी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर किसी के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि इतनी टैलेंटेड और जीवंत अभिनेत्री इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ गई।

जानलेवा बीमारी से लड़ रहीं थीं केली

केली पिछले एक साल से डिफ्यूज मिडलाइन ग्लियोमा नामक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थीं। यह एक दुर्लभ लेकिन आक्रामक कैंसर है, जो मस्तिष्क के थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। इस बीमारी का पता चलते ही उन्होंने इलाज शुरू कराया और कैंसर के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने अपनी इस निजी जंग को फैंस से छुपाया नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी हालत और जज्बे को साझा किया। उन्होंने उम्मीद और हौसले के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश की, लेकिन अंत में यह लड़ाई बेहद दर्दनाक रूप से खत्म हो गई।

It’s with immense sadness that we share the passing of Kelley Mack at the age of 33.



Kelley is known to fans of #TheWalkingDead for portraying the character of Addy in Season 9.



Our sincere thoughts are with her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/u810HeyGtX