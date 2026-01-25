सुहागरात के बाद से ही पति संबंध बनाने से करता रहा इनकार, पत्नी को पंसद नहीं आया व्यवहार, थाने पहुंचकर बोली- साहब! मेरा घरवाला...

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से वैवाहिक धोखे और प्रताड़ना की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने मानवीय रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है बल्कि गंभीर धोखाधड़ी और...

नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से वैवाहिक धोखे और प्रताड़ना की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने मानवीय रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर न केवल उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है बल्कि गंभीर धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया है। यहां इस पूरे मामले का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है:

व्रत और बीमारी का बहाना बना बचता रहा पति

पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 20 मई 2025 को बड़े अरमानों के साथ हुई थी लेकिन विदाई के बाद जैसे ही वह ससुराल पहुंची उसे पति के ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ा। सुहागरात से लेकर कई महीनों तक पति ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया। कभी वह व्रत होने की बात कहता तो कभी खुद को बीमार बताकर अपनी पत्नी से दूरी बना लेता। जब पत्नी ने पति को डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने की सलाह दी तो वह इलाज कराने के बजाय भड़क गया और पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी।

दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध और नपुंसकता का खुलासा

महीनों की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बाद पीड़िता के सामने चौंकाने वाली सच्चाई आई। पत्नी का आरोप है कि पति नपुंसक है और ससुराल वालों को यह बात पहले से पता थी फिर भी उन्होंने अंधेरे में रखकर यह शादी कराई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि पति का उसके एक करीबी दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध है। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहा था और उससे दूर रहता था।

दहेज के लिए जुल्म और 15 लाख की मांग

सिर्फ शारीरिक और भावनात्मक धोखा ही नहीं पीड़िता को आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। ससुराल पक्ष नासिक के खुटवडनगर में फ्लैट खरीदने के लिए मायके से 15 लाख रुपये लाने का दबाव बना रहा था। पीड़िता के गहने और उसकी पढ़ाई से जुड़े जरूरी दस्तावेज (Documents) भी ससुराल वालों ने जबरन अपने कब्जे में ले लिए। पैसे न लाने पर उसे घर की बहू मानने से इनकार कर दिया गया।

कानूनी कार्रवाई: 10 लोगों पर मुकदमा

6 सितंबर 2025 को जब पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई तब उसका सब्र जवाब दे गया। उसने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई जिसके बाद पुलिस ने पति, सास, देवर, ननद और भाभी समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।