नेशनल डेस्कः तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश और बाढ़ के कारण लोग काफी परेशान हैं। इसी बीच लोगों का गुस्सा इलाके का मुआयना करने आए स्थानीय विधायक पर निकल गया। लोगों ने विधायक पर न सिर्फ चप्पलें फेंकीं बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। गुरुवार को इब्राहिमपट्टनम के टीआरएस विधायक मानचिर किशन रेड्डी पार्टी कार्यकर्त्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित मेडिपल्ली इलाके का मुआयना करने आए थे। तभी नाराज लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और चप्पलें फेंकने शुरू कर दीं। हालांकि विधायक लोगों के हमले में बच गए।

