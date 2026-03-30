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Hyundai ने दुनिया भर से वापस मंगवाईं 1.32 लाख SUV, मासूम की मौत के बाद बड़ा एक्शन, खतरनाक साबित हुआ Car का ये लग्जरी फीचर

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 11:18 AM

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Hyundai SUV palisade: आज के दौर में हम गाड़ियों में लग्जरी और सुविधाओं को सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, लेकिन कभी-कभी यही तकनीक जानलेवा साबित हो सकती है। Hyundai की मशहूर SUV 'palisade' इस वक्त एक बेहद दुखद वजह से चर्चा में है। एक मासूम बच्चे की...

Hyundai SUV palisade: आज के दौर में हम गाड़ियों में लग्जरी और सुविधाओं को सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, लेकिन कभी-कभी यही तकनीक जानलेवा साबित हो सकती है। Hyundai की मशहूर SUV 'palisade' इस वक्त एक बेहद दुखद वजह से चर्चा में है। एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद कंपनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्लोबल मार्केट में अपनी इस प्रीमियम गाड़ी की बिक्री पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। यह फैसला उन हजारों परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो इस SUV का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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आखिर कहां चूक गई सुरक्षा की तकनीक?
इस पूरी त्रासदी की जड़ कार की तीसरी कतार में लगी 'power folding seat' बनी। दरअसल, आधुनिक कारों में 'Anti-pinch' सेंसर लगाए जाते हैं, जिनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर सीट या शीशा बंद होते समय बीच में कोई हाथ या शरीर का हिस्सा आ जाए, तो सिस्टम तुरंत रुक जाए। palisade के मामले में यह सेंसर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। 

 

रिपोर्ट के मुताबिक, एक दो साल का बच्चा सीट के नीचे दब गया और सेंसर के सही समय पर काम न करने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। कंपनी ने स्वीकार किया है कि खास तौर पर 'लिमिटेड' और 'कैलिग्राफी' वेरिएंट्स में यह तकनीकी खराबी देखी गई है।

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कंपनी पर पड़ेगा करोड़ों का बोझ, पर साख का क्या?
इस खराबी को सुधारने के लिए Hyundai ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों से लगभग 1,32,000 गाड़ियों को रिकॉल (वापस बुलाना) किया है। जानकारों का कहना है कि इस बड़े सुधार अभियान में कंपनी को करीब 100 अरब वॉन (लगभग 550 करोड़ रुपये से ज्यादा) का खर्च उठाना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक रूप से यह रकम Hyundai के कुल मुनाफे का एक छोटा हिस्सा भर है, लेकिन ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की इमेज पर जो आंच आई है, उसकी भरपाई करना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती होगी।

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कार मालिकों के लिए जरूरी सबक
Hyundai फिलहाल प्रभावित गाड़ियों के सॉफ्टवेयर और सीट असेंबली को दुरुस्त करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी ने प्रभावित ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह घटना हर उस कार मालिक के लिए एक चेतावनी है जो अपनी गाड़ी के ऑटोमैटिक फीचर्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक यह तकनीकी खराबी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक बच्चों को कार की पावर सीट्स के साथ अकेले न छोड़ें। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, इंसानी चौकसी का कोई विकल्प नहीं हो सकता।

भारत में Hyundai Palisade की कीमत
भारत में हुंडई पलिसडे (Hyundai Palisade) की अनुमानित कीमत लगभग ₹40 लाख से ₹60 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है। यह एक प्रीमियम 7-8 सीटर SUV कार है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) जैसी कारों को टक्कर देती है।  

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