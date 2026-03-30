Skoda और Volkswagen भारत में लॉन्च कर रहे प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस कारें, यहां जानें कीमत व फीचर्स की पूरी जानकारी

Automobile Desk: भारतीय कार बाजार में पहले स्कोडा और फॉक्सवैगन ने किफायती सेडान और एसयूवी पर ध्यान दिया था। अब दोनों कंपनियां प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस कारों की ओर भी ध्यान बढ़ा रही हैं। अगले कुछ महीनों में ये ब्रांड नई प्रीमियम कारें और उनके...

Automobile Desk: भारतीय कार बाजार में पहले स्कोडा और फॉक्सवैगन ने किफायती सेडान और एसयूवी पर ध्यान दिया था। अब दोनों कंपनियां प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस कारों की ओर भी ध्यान बढ़ा रही हैं। अगले कुछ महीनों में ये ब्रांड नई प्रीमियम कारें और उनके अपडेटेड वर्ज़न भारत में लॉन्च करेंगे।



Škoda ऑक्टेविया आरएस का दूसरा बैच



स्कोडा ने पिछले साल ऑक्टेविया आरएस भारत में लॉन्च की थी, जिसकी पहली 100 यूनिट्स सिर्फ 20 मिनट में बिक गई थीं। अब इसका दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी कीमत 49.99 लाख रुपये है। ऑक्टेविया आरएस में 2.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 265 बीएचपी और 370 एनएम टॉर्क देता है। यह कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकंड में पकड़ सकती है। फीचर्स में 13-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, 12-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, 10 एयरबैग और ADAS लेवल 2 शामिल हैं।



फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई



फॉक्सवैगन भी गोल्फ जीटीआई का दूसरा बैच लॉन्च कर रही है। इस बार 150 यूनिट्स आएंगी, कीमत 53 लाख रुपये रहेगी। इसमें भी 2.0-लीटर टीएसआई इंजन है। हैचबैक होने की वजह से यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके अंदर 12.9 इंच की टचस्क्रीन, रेट्रो टार्टन स्पोर्ट्स सीटें, 30 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और हीटेड वेंटिलेटेड सीटें मिलेंगी।



Škoda कोडियाक और टॉरगेटेड SUV



स्कोडा कोडियाक में डीजल इंजन वापस आ सकता है। 2.0-लीटर टीडीआई इंजन 200 बीएचपी और 400 एनएम टॉर्क देगा, 7-स्पीड डीएसजी और ऑल-व्हील ड्राइव के साथ। कीमत 40-45 लाख रुपये के बीच हो सकती है। कोडियाक का स्पोर्टी आरएस वर्ज़न जून 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें 265 बीएचपी और 400 एनएम टॉर्क वाला 2.0-लीटर टीएसआई इंजन होगा। यह कार 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.3 सेकंड में पकड़ सकती है।



फॉक्सवैगन टैरॉन का नॉन-आर-लाइन वर्ज़न



फॉक्सवैगन टैरॉन आर-लाइन पहले ही लॉन्च हो चुका है। अब कंपनी इसका नॉन-आर-लाइन वर्ज़न भी ला रही है, जिसकी कीमत 40-45 लाख रुपये होगी। इसमें 2.0-लीटर टीएसआई इंजन है जो 204 बीएचपी पावर देगा।



स्कोडा सुपरब नई जनरेशन



इस साल के अंत में स्कोडा सुपरब की नई जनरेशन भारत में आएगी। इसमें 2.0-लीटर टीडीआई डीजल इंजन होगा, जो 188 बीएचपी और 400 एनएम टॉर्क देगा।