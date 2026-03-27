नई कार खरीदने का है प्लान! थोड़ा Wait कीजिए, महिंद्रा XUV 7XO को टक्कर देने आ रही 2026-27 की ये नई गाड़ियां

Automobile News: महिंद्रा XUV 700, जिसे अब XUV 7XO के नाम से फेसलिफ्ट किया गया है, ने लॉन्च के बाद से ही बाजार में अपनी दमदार उपस्थिति बनाई है। 2021 में लॉन्च हुई इस SUV को 2022-2025 के बीच कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिले, और 2026 में नए डिजाइन और...

Automobile News: महिंद्रा XUV 700, जिसे अब XUV 7XO के नाम से फेसलिफ्ट किया गया है, ने लॉन्च के बाद से ही बाजार में अपनी दमदार उपस्थिति बनाई है। 2021 में लॉन्च हुई इस SUV को 2022-2025 के बीच कई अपडेट और स्पेशल एडिशन मिले, और 2026 में नए डिजाइन और फीचर्स के साथ XUV 7XO पेश की गई। इस SUV की खासियत है मजबूत इंजन, नई तकनीक, सुरक्षा फीचर्स और किफायती कीमत, जिसकी वजह से इसकी बिक्री लगातार अच्छी रही है।



2026-2027 में महिंद्रा के इस दबदबे को चुनौती देने के लिए कई निर्माता कंपनियां भारत में नए 7-सीटर SUV लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें मारुति सुजुकी, टोयोटा, रेनॉल्ट, हुंडई, किआ और एमजी शामिल हैं। ये सभी SUV XUV 7XO जैसी कीमत रेंज और फीचर्स के साथ आएंगी, लेकिन इंजन विकल्प अलग-अलग होंगे – हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक।



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