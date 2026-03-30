Daily horoscope : आज इन राशियों के लिए खुलेगा सफलता का द्वार, बनेंगे बिगड़े काम
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Mar, 2026 08:21 AM
मेष : आम सितारा मजबूत जो हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा,
मेष : आम सितारा मजबूत जो हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, इरादों में कामयाबी, शुभ कामों में ध्यान।
वृष: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपका कोई यत्न अच्छा रिजल्ट देगा, शत्रु भी आपके समक्ष टिक न सकेंगे।
मिथुन: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।
कर्क: ठेकेदारी तथा सप्लाई का काम करने वालों को अपनी कामकाजी भागदौड़ तथा मेहनत की अच्छी रिटर्न मिलेगी।
सिंह : व्यापारिक कामों के लिए सितारा अच्छा, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुएं परहेज के साथ यूज करें।
कन्या : चूंकि सितारा उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों वाला है, इसलिए आपका कोई भी यत्न सिरे न चढ़ सकेगा।
तुला: सितारा व्यापार कारोबार के कामों में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति।
वृश्चिक: सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसर मेहरबान रहेंगे, शत्रु कमजोर रहेंगे।
धनु : यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ सकती है, धार्मिक कामों में ध्यान।
मकर: सितारा सेहत के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान लिमिट में करना सही रहेगा, सफर भी टाल दें।
कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर भी तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।
मीन : शत्रु आपके खिलाफ अपनी सरगर्मी बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनसे अपने आपको बचाकर रखना ठीक रहेगा।