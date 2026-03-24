Mahindra Car Discount: खुशखबरी! Mahindra ने लगा दी सेल, इन कारों पर कंपनी दे रही है 4 लाख रुपए तक का Discount
Edited By Radhika,Updated: 24 Mar, 2026 04:41 PM
भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी (e-SUV) रेंज पर मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी ₹1.4 लाख से लेकर ₹4 लाख तक की सीधी बचत का मौका दे रही है। यह...
Mahindra Car Discount: भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी (e-SUV) रेंज पर मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी ₹1.4 लाख से लेकर ₹4 लाख तक की सीधी बचत का मौका दे रही है। यह ऑफर महिंद्रा की 'बोर्न इलेक्ट्रिक' रेंज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए लाया गया है।
इन मॉडल्स पर मिलेगा इतना डिस्काउंट
महिंद्रा ने अपनी तीन प्रमुख इलेक्ट्रिक कारों पर कैश डिस्काउंट की घोषणा की है:
|
मॉडल (Model)
|
अधिकतम डिस्काउंट
|
शुरुआती कीमत (Ex-showroom)
|
Mahindra XUV400 EL Pro
|
₹4.00 लाख
|
₹17.49 लाख
|
Mahindra BE 6
|
₹2.00 लाख
|
₹19.65 लाख
|
Mahindra XEV 9e
|
₹1.40 लाख
|
₹21.90 लाख
Related Story
Tata Car Lovers को तगड़ा झटका! 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा...
Audi Car Price Hike: ग्राहकों से बड़ा झटका, 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी Audi की गाड़ियों, जानिए वजह
कार सर्विस कराने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना बाद में हो सकता है बड़ा नुकसान
Tata Cars price Hike: 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी Tata की ये गाड़ियां, कंपनी ने किया ऐलान
कार सर्विस कराते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, आधा हो सकता है बिल
Mercedes-Benz Cars price Hike: 1 अप्रैल से इतनी महंगी हो जाएंगी Mercedes-Benz की गाड़ियां, कंपनी ने...
Insurance Alert: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने का सोच रहें हैं तो पहले ही संभाल जाएं, आपकी सिर्फ यह...
Hyundai Exter Facelift Launch: Hyundai ने लॉन्च की नई Exter Facelift, ₹5.80 लाख है शुरुआती कीमत
कम बजट में शानदार माइलेज! Honda Livo देती है 65kmpl तक का एवरेज; डेली ऑफिस जाने वालों के लिए है ये...
आ गई पावरफुल Audi SQ8, इतनी है कीमत, पलक झपकते ही पकड़ेगी 100Kmph की रफ्तार!