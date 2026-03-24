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Mahindra Car Discount: खुशखबरी! Mahindra ने लगा दी सेल, इन कारों पर कंपनी दे रही है 4 लाख रुपए तक का Discount

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 04:41 PM

mahindra electric cars are available at a discount of rs 4 lakh

भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी (e-SUV) रेंज पर मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी ₹1.4 लाख से लेकर ₹4 लाख तक की सीधी बचत का मौका दे रही है। यह...

Mahindra Car Discount: भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी (e-SUV) रेंज पर मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी ₹1.4 लाख से लेकर ₹4 लाख तक की सीधी बचत का मौका दे रही है। यह ऑफर महिंद्रा की 'बोर्न इलेक्ट्रिक' रेंज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए लाया गया है।

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इन मॉडल्स पर मिलेगा इतना डिस्काउंट

महिंद्रा ने अपनी तीन प्रमुख इलेक्ट्रिक कारों पर कैश डिस्काउंट की घोषणा की है:

और ये भी पढ़े

मॉडल (Model)

अधिकतम डिस्काउंट

शुरुआती कीमत (Ex-showroom)

Mahindra XUV400 EL Pro

₹4.00 लाख

₹17.49 लाख

Mahindra BE 6

₹2.00 लाख

₹19.65 लाख

Mahindra XEV 9e

₹1.40 लाख

₹21.90 लाख

 

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