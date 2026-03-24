Mahindra Car Discount: खुशखबरी! Mahindra ने लगा दी सेल, इन कारों पर कंपनी दे रही है 4 लाख रुपए तक का Discount

भारतीय ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी (e-SUV) रेंज पर मार्च में जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपनी ₹1.4 लाख से लेकर ₹4 लाख तक की सीधी बचत का मौका दे रही है। यह...