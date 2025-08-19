Main Menu

  • Indian Railway Rule: भारतीय ट्रेनों में अब लागू होगा एयरलाइंस वाला रूल, अगर की ये गलती तो भरना पढ़ेगा भारी जुर्माना

Edited By Mehak,Updated: 19 Aug, 2025 02:56 PM

भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है। अब रेलवे ने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज (Airlines) में लागू नियमों जैसा होगा। यह नियम है – यात्रा के दौरान...

नेशनल डेस्क : भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है। अब रेलवे ने एक पुराने नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज (Airlines) में लागू नियमों जैसा होगा। यह नियम है – यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान (Luggage) की लिमिट।

अलग-अलग क्लास के लिए तय लिमिट

रेलवे ने तय किया है कि हर यात्री केवल तय सीमा तक ही सामान अपने साथ ट्रेन में ले जा सकेगा। क्लास के हिसाब से यह लिमिट अलग-अलग होगी –

  • फर्स्ट एसी यात्री: 70 किलो तक सामान फ्री
  • सेकंड एसी यात्री: 50 किलो तक सामान फ्री
  • थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्री: 40 किलो तक सामान फ्री
  • जनरल क्लास यात्री: 35 किलो तक सामान फ्री

इसके अलावा, हर यात्री को 10 किलो तक अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी। लेकिन अगर सामान इस सीमा से ज्यादा हुआ, तो यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह ही अतिरिक्त लगेज बुक कराना होगा।

किन स्टेशनों पर होगा नियम लागू

शुरुआत में यह व्यवस्था उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर लागू की जा रही है। इनमें शामिल हैं - प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़ जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी और इटावा।

क्यों जरूरी है यह नियम?

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई यात्री बहुत ज्यादा सामान लेकर चलते हैं, जिससे कोच में भीड़ और परेशानी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अधिक सामान सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन सकता है। इसलिए अब नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

ज्यादा सामान हुआ तो देना होगा जुर्माना

अगर जांच में यात्री के पास तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान पाया गया, तो उस पर जुर्माना (पेनल्टी) लगेगा। रेलवे ने कहा है कि इस स्थिति में सामान्य दर से अधिक चार्ज वसूला जाएगा।

लगेज की जांच होगी मशीनों से

यात्रियों के बैग का वजन और साइज चेक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने से पहले ही यात्रियों का सामान जांचा जाएगा। केवल वजन ही नहीं, बल्कि बैग का आकार भी नियमों के दायरे में होगा। यानी अगर बैग बहुत बड़ा है तो पेनल्टी लग सकती है, भले ही उसका वजन तय सीमा से कम क्यों न हो।

रेलवे की अपील

लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के मुताबिक, यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक भारी सामान लेकर यात्रा न करें और नियमों का पालन करें।

 

