Metro Timing Change: मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर! DMRC ने आज के लिए बदला शेड्यूल, यहाँ देखें नई टाइमिंग

नेशनल डेस्क: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 12 फरवरी 2026 को अपनी सेवाओं के समय में अस्थायी बदलाव किया है। यह फैसला अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित ICC T20 वर्ल्ड कप के भारत बनाम नामीबिया मैच को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को घर लौटने में परेशानी न हो, इसके लिए आज आखिरी मेट्रो सेवा को सामान्य समय से आगे बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन रात 11:00 से 11:30 बजे के बीच चलती है, लेकिन आज कई लाइनों पर सेवाएं आधी रात के बाद तक उपलब्ध रहेंगी।



यह व्यवस्था केवल आज के लिए

डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई टाइमिंग केवल 12 फरवरी के लिए लागू है। 13 फरवरी से मेट्रो सेवाएं फिर से अपने सामान्य समय पर लौट आएंगी। आज ‘भारत बंद’ के बावजूद दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने मैच के कारण डीडीयू मार्ग और आईटीओ के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। ऐसे में मेट्रो से सफर करना दर्शकों और आम यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प माना जा रहा है।



रेड और येलो लाइन पर बढ़ी समय सीमा

रेड लाइन, जो शहीद स्थल से रिठाला तक चलती है, पर आखिरी ट्रेन रात करीब 12:10 से 12:15 बजे के बीच चलेगी। वहीं येलो लाइन, जो समयपुर बादली से गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर तक जाती है, पर भी अंतिम ट्रेन का समय बढ़ाया गया है। इस रूट पर आधी रात के बाद तक सेवा उपलब्ध रहेगी ताकि मैच के बाद यात्रियों को सुविधा मिल सके।



ब्लू, ग्रीन और वायलेट लाइन पर भी राहत

ब्लू लाइन, जिसमें नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 तक की सेवाएं शामिल हैं, पर भी आखिरी ट्रेन का समय आगे बढ़ाया गया है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अंतिम ट्रेन लगभग 11:35 बजे और वैशाली से 11:45 बजे चलेगी, जबकि आगे की कनेक्टिंग सेवाओं को भी समायोजित किया गया है। ग्रीन लाइन, जो कीर्ति नगर और इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जाती है, पर कुछ ट्रेनों को रात 1:00 बजे तक रीशेड्यूल किया गया है। वायलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ के बीच अंतिम ट्रेन कश्मीरी गेट से करीब 12:25 बजे रात और बल्लभगढ़ से निर्धारित विस्तारित समय के अनुसार चलेगी।



पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर भी देर रात तक सेवा

पिंक लाइन, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है, पर आखिरी मेट्रो लगभग 12:10 बजे रात रवाना होगी। मैजेंटा लाइन पर बॉटनिकल गार्डन और जनकपुरी वेस्ट के बीच ट्रेनें लगभग 12:30 से 12:45 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। ग्रे लाइन, जो द्वारका से ढांसा बस स्टैंड के बीच संचालित होती है, पर अंतिम ट्रेन करीब 1:15 से 1:30 बजे रात तक चलाई जाएगी।



दर्शकों की सुविधा पर खास ध्यान

डीएमआरसी का कहना है कि यह विशेष व्यवस्था केवल दर्शकों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखकर की गई है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय का ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। आज के लिए मेट्रो की यह विस्तारित सेवा देर रात तक यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।