13 फरवरी से बदल जाएगा PMO का पता, कल ब्रिटिश काल के 'साउथ ब्लॉक' को अलविदा कहेंगे PM मोदी

नेशनल डेस्क: भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में कल एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटिश काल की पुरानी इमारत 'साउथ ब्लॉक' से निकलकर अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) कर्तव्य पथ पर बने इस भव्य और अत्याधुनिक परिसर में शिफ्ट हो जाएगा।

'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवन' की भव्यता

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे 'सेवा तीर्थ' के नाम का अनावरण करेंगे। इस परिसर में न केवल PMO, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय भी स्थित होंगे। इसके साथ ही 'कर्तव्य भवन-1' और 'कर्तव्य भवन-2' का भी उद्घाटन किया जाएगा, जहाँ देश के कई महत्वपूर्ण मंत्रालय काम करेंगे।

इन मंत्रालयों का होगा नया ठिकाना

कर्तव्य भवन के दोनों परिसरों में हाई-प्रोफाइल मंत्रालयों को जगह दी गई है, जिनमें शामिल हैं:

रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

कानून एवं न्याय मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

कृषि, रसायन और जनजातीय मामलों के मंत्रालय

अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल

यह नया परिसर 4-स्टार GRIHA मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसकी कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

· डिजिटल ऑफिस: पूरी तरह से डिजिटल और एकीकृत कार्यप्रणाली।

· पर्यावरण संरक्षण: इसमें सौर ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण और आधुनिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है।

· सुरक्षा: स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल और उन्नत इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस।

· कर्मचारी कल्याण: साउथ ब्लॉक की तुलना में यहाँ आधुनिक सुविधाएं और बेहतर वर्किंग एन्वायरमेंट दिया गया है।

प्रधानमंत्री का संबोधन

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 6:00 बजे 'सेवा तीर्थ' में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह परिसर 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) के प्रधानमंत्री के विजन को समर्पित है।