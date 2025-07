पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त को भारत ने लगाया गले! PAK को लगा ऐसा झटका कि कांप उठे शहबाज शरीफ

नेशनल डेस्क: भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद पाकिस्तान ने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की थी। जिस देश को पाकिस्तान दशकों से अपना सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त मानता आया है, उसी देश के साथ अब भारत ने रिश्तों की गर्माहट बढ़ानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की चीन यात्रा ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। शहबाज शरीफ के लिए ये सुबह एक बुरी खबर बनकर आई, जो उनके सीने पर सांप लोटने जैसी साबित हो रही है। सवाल ये है कि क्या भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान की रणनीति को झटका देने वाली हैं?



भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तीन दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं। इस दौरे की शुरुआत उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात के साथ की। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये संकेत अच्छे नहीं माने जा रहे क्योंकि चीन उसका सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। जयशंकर की यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के बहाने हो रही है, लेकिन इसके गहरे राजनयिक मायने हैं। भारत और चीन दोनों अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं।

बीजिंग पहुंचते ही विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीन को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन जताया। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि इस मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने पर ज़ोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन के सहयोग की भारत में काफी सराहना हुई है और इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे।



Pleased to meet Vice President Han Zheng soon after my arrival in Beijing today.



Conveyed India’s support for China’s SCO Presidency.



Noted the improvement in our bilateral ties. And expressed confidence that discussions during my visit will maintain that positive trajectory. pic.twitter.com/F8hXRHVyOE — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2025