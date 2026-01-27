Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | India-EU FTA 2026: India- EU के बीच हुई FTA डील पर पीएम मोदी बोले- यह साझा समृद्धि का नया ब्लू प्रिंट

India-EU FTA 2026: India- EU के बीच हुई FTA डील पर पीएम मोदी बोले- यह साझा समृद्धि का नया ब्लू प्रिंट

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 01:56 PM

india eu fta 2026 pm modi said this is a new blueprint for shared prosperity

पीएम मोदी ने आज यानि  मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और विदेश मामलों की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। इस बैठक का मुख्य केंद्र भारत-EU मुक्त...

Mother of All Deals: पीएम मोदी ने आज यानि  मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और विदेश मामलों की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। इस बैठक का मुख्य केंद्र भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता रहा, जिसे अब आधिकारिक रूप से पूरा कर लिया गया है। इस पर पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है।

<

>

और ये भी पढ़े

पीएम मोदी ने कहा-

भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पीएम मोदी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा,"आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया है। 27 जनवरी को भारत ने 27 यूरोपीय देशों के साथ यह FTA साइन किया है।" उन्होंने कहा, "इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए इनोवेशन पार्टनरशिप बनेंगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होंगी।" पीएम मोदी ने आगे कहा, “यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है।"

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने दिया ये बयान-

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया (X) पर लिखा- "यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। हमने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' को पूरा कर लिया है। हमने दो अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड जोन बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को जबरदस्त फायदा होगा। यह तो बस शुरुआत है।"

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!