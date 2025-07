ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत-पाक में तनाव कायम, सीमाओं पर ‘ Shadow boxing’ !

International Desk: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई सीमा पार झड़पों के बाद दोनों देश फिर से एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक ‘शैडो बॉक्सिंग’ कर रहे हैं। इसके तहत दोनों देशों ने अपनी-अपनी सीमाओं के पास एयरस्पेस रिजर्व करने के लिए नोटम्स (Notice to Airmen) जारी किए हैं ताकि वायुसेना अभ्यास किए जा सकें। भारतीय वायुसेना की दक्षिण पश्चिमी एयर कमान 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच राजस्थान-गुजरात के इलाके में, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, एयर कॉम्बैट ड्रिल यानी हवाई युद्धाभ्यास करने जा रही है।

⚡🇵🇰/🇮🇳 — India issues a NOTAM(Notice to Airmen), reserving airspace for an exercise near the Indo-Pak Border.



NOTAM DETAILS:

START D/T: July 23, 2025 : 08:30 am PKT

END D/T: July 25, 2025 : 02:30 pm PKT pic.twitter.com/n2LHDfHbCW — Military Observer (@MilitaryObs2222) July 21, 2025