Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • ट्रंप के टैरिफ के जबाव में भारत ने दिखाया दम, 25 अगस्त से अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस बंद

ट्रंप के टैरिफ के जबाव में भारत ने दिखाया दम, 25 अगस्त से अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस बंद

Edited By Shubham Anand,Updated: 23 Aug, 2025 05:22 PM

india post international mail suspended to usa from august

अमेरिका सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नियमों में किए गए बड़े बदलावों के चलते भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने जा रहा है।

नेशनल डेस्क : अमेरिका सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नियमों में किए गए बड़े बदलावों के चलते भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने जा रहा है। इस फैसले का सीधा असर उन भारतीय उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर पड़ेगा, जो अमेरिका में सामान भेजते हैं।

अमेरिका के नए फैसले के पीछे की वजह
सरकारी जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई, 2025 को एक विशेष कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत 800 डॉलर तक के सामान पर मिलने वाली सीमा शुल्क (ड्यूटी) छूट समाप्त कर दी गई है। पहले कम मूल्य वाले सामान बिना किसी शुल्क के अमेरिका भेजे जा सकते थे, लेकिन अब 29 अगस्त, 2025 से सभी सामानों पर ड्यूटी लगाई जाएगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। यह नियम इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लागू होगा। हालांकि, 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम इस नियम से फिलहाल छूट में रहेंगे।

नए नियमों से डाक सेवाएं कैसे होंगी प्रभावित
अमेरिकी सरकार के अनुसार, अब अंतरराष्ट्रीय डाक शिपमेंट पर ड्यूटी जमा करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों की होगी। CBP ने 15 अगस्त को प्रारंभिक दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मान्यता प्राप्त पार्टियों का चयन कैसे होगा और ड्यूटी कैसे जमा की जाएगी।

इस तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता के चलते अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मेल को संभालने वाली एयरलाइंस ने 25 अगस्त, 2025 से डाक कंसाइनमेंट स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने के लिए फिलहाल तकनीकी और परिचालन रूप से तैयार नहीं हैं।

और ये भी पढ़े

फिलहाल क्या-क्या भेजा जा सकेगा?
भारतीय डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की ही बुकिंग की जाएगी:

पत्र / दस्तावेज

100 अमेरिकी डॉलर तक के उपहार (गिफ्ट) आइटम

इनके अलावा किसी भी प्रकार की पार्सल, मर्चेंडाइज या अन्य वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।

PIB द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिन ग्राहकों ने 25 अगस्त से पहले ऐसे आइटम बुक किए हैं जो अब नहीं भेजे जा सकते, उन्हें डाक शुल्क रिफंड किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि USPS और CBP से जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त होगी, सेवाएं दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।

जल्द बहाल हो सकती हैं सेवाएं
डाक विभाग ने यह भी बताया कि वह सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है और अमेरिका के लिए पूरी डाक सेवा को जल्द से जल्द दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। विभाग ने ग्राहकों से सहयोग की अपील की है और असुविधा के लिए खेद जताया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!