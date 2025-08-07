भारत को भी अमेरिका पर लगाना चाहिए 50% टैरिफ, हमें कोई भी...' ट्रंप को शशि थरूर की दो टूक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है।

नेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क (टैरिफ) बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। इस कदम के बाद भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

शशि थरूर का ट्रंप को करारा जवाब

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले पर पलटवार करते हुए कहा, "अगर अमेरिका हम पर 50 फीसदी टैरिफ लगाता है तो हमें भी उनके निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाना चाहिए। सिर्फ ट्रेड के चक्कर में रिश्तों को क्यों खराब किया जा रहा है? भारत की तरफ से रिश्ते नहीं बिगड़ रहे, बल्कि अमेरिका की ओर से हो रहा है।"

भारतवासी अमेरिका में उठाएं आवाज – थरूर

थरूर ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका हमारे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रखता? और अगर ऐसा है तो भारत को भी उसी के मुताबिक जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि "भारत और अमेरिका के बीच 90 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। अगर हर चीज़ पर 50 प्रतिशत शुल्क लग जाएगा तो भारतीय सामान खरीदने वाले भी सोचेंगे कि इतनी महंगी चीज़ क्यों लें। इससे हमारे व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा।" थरूर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत को अमेरिकी निर्यात पर समान रूप से टैरिफ लगाना चाहिए। "ऐसा नहीं है कि कोई भी देश भारत को यूं धमकी दे सके। हमें अपने हितों की रक्षा करनी होगी," उन्होंने कहा।

भारत का विदेश मंत्रालय भी नाराज

अमेरिका के इस फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने इसे "अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण" बताया है और कहा है कि "अमेरिका ने जिन कदमों के लिए भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, वही कदम कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों में उठा रहे हैं।" भारत ने अमेरिकी निर्णय को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक" करार दिया है और स्पष्ट किया है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा।

गौरतलब है कि अमेरिका ने पहले 1 अगस्त से टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7 अगस्त से लागू करने का फैसला किया गया।