नेशनल डेस्क: लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच दो माह से अधिक समय से जारी गतिरोध के कुछ कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। सीमित संघर्ष के बाद पहली बार भारत और चीन ने अपने-अपने सैनिकों को जल्द पीछे हटाने और तनाव कम करने पर सहमति जतायी है। हालांकि इसी बातचीत के बीच भारतीय वायुसेना ने भारत-चीन बॉर्डर के पास नाइट ऑपरेशन किया।

#WATCH Indian Air Force's MiG-29 fighter aircraft conducts night operations at a forward airbase near India-China border pic.twitter.com/G9anuDelGZ

भारतीय वायुसेना के अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट और और चिनूक हेवीलिफ्ट हेलिकॉप्टर ने भारत-चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड बेस पर निगरानी के लिए उड़ान भरी। भारत इस ऑपरेशन के जरिए चीन पर पैनी नजर रख रहा है। सीमा पर लड़ाकू विमानों के गरजने का वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले लेह के आसमान में भी उड़ान भरते हुए देखे गए थे।

#WATCH Indian Air Force (IAF) Apache attack helicopter at a forward airbase near India-China border carrying out night operations. pic.twitter.com/Hr5kJbED4Q