अमेरिका में घरेलू कलह में भारतीय पति ने पत्नी समेत तीन रिश्तेदारों को उतारा मौत के घाट, बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

घरेलू झगड़े ने एक भारतीय परिवार के लिए त्रासदी का रूप ले लिया जब 51 वर्षीय विजय कुमार ने अपने घर में पत्नी और उनके तीन रिश्तेदारों पर गोली चला दी। घटना के समय वहां मौजूद तीन बच्चे, जिनमें कुमार का 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल था, एक अलमारी में छिपकर बच...

इंटरनेशनल डेस्क: घरेलू झगड़े ने एक भारतीय परिवार के लिए त्रासदी का रूप ले लिया जब 51 वर्षीय विजय कुमार ने अपने घर में पत्नी और उनके तीन रिश्तेदारों पर गोली चला दी। घटना के समय वहां मौजूद तीन बच्चे, जिनमें कुमार का 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल था, एक अलमारी में छिपकर बच गए।

अटलांटा स्थित भारतीय मिशन ने बताया कि वे मृतकों के परिवार को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। मिशन ने ट्विटर पर कहा, “हमें इस घरेलू विवाद से जुड़ी दुखद गोलीबारी की घटना पर गहरा शोक है। आरोपित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है।”

घटना की सूचना शुक्रवार को सुबह लगभग 2:30 बजे पुलिस को मिली। पुलिस ने अटलांटा के 1000 ब्लॉक, ब्रुक आइवी कोर्ट पर पहुंचकर चार वयस्कों के शव पाए जिन पर गंभीर गोली के निशान थे। आरोपी का वाहन अभी भी ड्राइववे में खड़ा था, जिससे पुलिस ने आसपास की तलाशी के लिए K-9 यूनिट तैनात किया। पुलिस कुत्ते ने विजय कुमार को पास के जंगल में ट्रैक कर पकड़ लिया। ग्विनेट काउंटी पुलिस ने मृतकों की पहचान इस प्रकार की है: कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43) और उनके रिश्तेदार गौरव कुमर (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38), जो लॉरेंसविले में रहते थे।

पुलिस के अनुसार, विजय कुमार और मीमू डोगरा का बच्चा 911 कॉल करके पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में सक्षम रहा, जिससे टीम घटनास्थल तक मिनटों में पहुंच गई। बच्चे सुरक्षित रहे और बाद में उन्हें परिवार के किसी सदस्य ने अपने पास लिया।





पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई जब अटलांटा में कुमार और डोगरा के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इसके बाद वे अपने बच्चे के साथ ब्रुक आइवी कोर्ट स्थित घर पहुंचे, जहां गौरव कुमर, निधि चंदर और हरीश चंदर रहते थे। उनके घर में दो और छोटे बच्चे, उम्र 7 और 10 वर्ष के, भी मौजूद थे।

विजय कुमार पर चार-चार मामलों में सजायाफ्ता हमला, फेलोनी मर्डर और मालिस मर्डर, एक मामले में पहली डिग्री में बच्चों के प्रति क्रूरता और दो मामलों में तीसरी डिग्री में बच्चों के प्रति क्रूरता का आरोप लगाया गया है। यह घटना घरेलू विवादों की गंभीरता और परिवार के भीतर हिंसा के खतरों को एक बार फिर उजागर करती है, साथ ही यह भी दिखाती है कि बच्चों की सतर्कता और सही समय पर मदद मांगना उनकी जान बचाने में निर्णायक साबित हो सकता है।