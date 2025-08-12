भारतीय रेलवे के 6115 स्टेशनों पर शुरू हुई मुफ्त Wi-Fi सेवा, जानें कनेक्ट करने का तरीका

भारतीय रेलवे (आईआर) देश के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को साकार करने के लिए देश भर के 6,115 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान कर रहा है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अगस्त को राज्यसभा में एक लिखित बयान में दी।

रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे के लगभग सभी स्टेशनों पर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा 4G/5G नेटवर्क कवरेज उपलब्ध है, जिसका यात्री डेटा कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही 6,115 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुगम डिजिटल अनुभव मिल रहा है। यह बयान केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में दिया गया।



कहां-कहां मिलती है फ्री वाई-फाई सेवा

मुफ्त वाई-फाई सेवा पाने वाले प्रमुख रेलवे स्टेशनों में हज़रत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, अंबाला कैंट, करनाल, पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, शिमला, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रांची, धनबाद, मैंगलोर सेंट्रल, यशवंतपुर, एर्नाकुलम जंक्शन, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, भोपाल, मुंबई सेंट्रल, पुणे, भुवनेश्वर, पुरी, अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना, चेन्नई सेंट्रल, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ सिटी, सियालदह, हावड़ा आदि शामिल हैं।



कैसे करें कनेक्ट?

रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वाई-फाई चालू करना होगा, ‘Railwire’ नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा, मोबाइल नंबर दर्ज कर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) डालना होगा, जिसके बाद हाई-स्पीड इंटरनेट का लाभ लिया जा सकेगा। रेल मंत्रालय के अधीन रेलटेल, एक सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे स्टेशनों पर यह वाई-फाई सेवा प्रदान कर रहा है। यात्रियों को इससे स्टेशनों पर हाई डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग, फिल्में, गाने, गेम डाउनलोड करने तथा ऑनलाइन ऑफिस वर्क करने में सुविधा मिलती है।

यह पहल देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों के सफर को और भी स्मार्ट और आसान बनाने का महत्वपूर्ण कदम है।