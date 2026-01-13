iPhone यूजर्स को सरकार और ऐप्पल ने दी वार्निंग, तुरंत करें ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Main Menu

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 08:59 AM

iphone users are at risk of double digit cyberattacks

अगर आप iPhone यूज़र हैं तो आपके लिए एक अहम चेतावनी जारी की गई है। ऐप्पल और भारतीय सरकार दोनों ने iPhone पर साइबर हमले का खतरा जताया है और सभी यूज़र्स से डिवाइस को तुरंत अपडेट करने की अपील की है। दरअसल, iPhone के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक गंभीर...

नेशनल डेस्कः iPhone यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। ऐप्पल और भारत सरकार ने iOS में गंभीर सुरक्षा खामी की पुष्टि की है, जिससे साइबर अटैक और डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है। यह खामी वेबकिट कंपोनेंट में पाई गई है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। यूजर्स को तुरंत iOS का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है।

क्या है सुरक्षा खामी?

ऐप्पल ने बताया कि iPhone के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS में वेबकिट सिस्टम कंपोनेंट में "जीरो-डे वल्नरेबिलिटीज" (Zero-Day Vulnerabilities) पाई गई हैं। इनका दुरुपयोग करके हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। यह वेबकिट कंपोनेंट सफारी और अन्य वेब ब्राउज़र्स, साथ ही वेब-बेस्ड ऐप्स को ऑपरेट करता है। इस सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके आईफोन में कोड रन कर सकते हैं और इस तरह से आपके डिवाइस की सुरक्षा को भंग कर सकते हैं। ऐप्पल ने इस खतरे के बाद तुरंत एक सिक्योरिटी पैच जारी किया है।

iPhone यूजर्स को क्या करना चाहिए?

सुरक्षा खामी को दूर करने के लिए ऐप्पल ने सभी यूज़र्स से iOS का नया वर्जन iOS 16.6 इंस्टॉल करने की सलाह दी है। यह अपडेट आपके डिवाइस को सुरक्षित करेगा और खामियों को दूर करेगा। इसके साथ ही भारतीय सरकारी साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी iPhone और iPad यूज़र्स को हाई-रिस्क वार्निंग जारी की है। एजेंसी ने iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई गई खामियों को हाइलाइट किया है और सभी यूज़र्स से डिवाइस अपडेट करने का अनुरोध किया है।

iPhone को कैसे अपडेट करें?

iPhone का सॉफ़्टवेयर अपडेट करना बेहद आसान है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

- अपने iPhone की सेटिंग्स में जाएं।

- "जनरल" (General) पर टैप करें।

- "सॉफ़्टवेयर अपडेट" (Software Update) का ऑप्शन चुनें।

- यदि कोई अपडेट उपलब्ध है, तो उसे तुरंत इंस्टॉल करें।

 

