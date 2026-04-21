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ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा गेम: ईरान डील के लिए इस हफ्ते पाकिस्तान आ सकते हैं ट्रंप? इस्लामाबाद में 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात

Edited By Updated: 21 Apr, 2026 12:54 PM

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए इस हफ्ते एक अहम शांति समझौते की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर समझौता हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump इस संभावित आमने-सामने की शांति वार्ता में खुद शामिल होंगे।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए इस हफ्ते एक अहम शांति समझौते की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर समझौता हो जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump इस संभावित आमने-सामने की शांति वार्ता में खुद शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप खुद पाकिस्तान जाएंगे या ऑनलाइन वार्ता से जुड़ेंगे, यह अगले कुछ घंटों में तय होगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी Reuters ने एक पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से दी है। 

Islamabad में होगी वार्ता
यह वार्ता पाकिस्तान की राजधानी Islamabad में होने की तैयारी में है, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत के लिए मिल सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। सूत्र के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का अस्थायी संघर्षविराम बुधवार को खत्म हो रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि इसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक ईरानी झंडे वाले जहाज को जब्त किए जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। इसी वजह से ईरान ने वार्ता में शामिल होने को लेकर पहले इनकार किया था, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है।

दोनों पक्षों की आशावादिता के बावजूद, युद्धविराम की समाप्ति के करीब आने के साथ ही महत्वपूर्ण बाधाएं और अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो तेल की कीमतों में और बड़ोतरी  और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को रोके, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने के साधन नहीं हो सकते।

इस बीच, तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण का लाभ उठाकर वाशिंगटन के साथ एक ऐसा समझौता करने की उम्मीद कर रहा है जो युद्ध की पुनः शुरुआत को टाल दे और प्रतिबंधों में ढील दे, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम में बाधा न डाले।

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ट्रंप की चेतावनी ईरान शर्तों को अस्वीकार करता है तो...
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान उनकी शर्तों को अस्वीकार करता है तो अमेरिका ईरान के हर पुल और बिजली संयंत्र को नष्ट कर देगा, जो इस तरह की धमकियों का हालिया सिलसिला है। ईरान ने कहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका उसके नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करता है, तो वह अपने खाड़ी अरब पड़ोसियों के बिजली स्टेशनों और विलवणीकरण संयंत्रों पर हमला करेगा।

पाकिस्तान वार्ता की तैयारी में जुटा, 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात 
तेहरान और वाशिंगटन के बीच मुख्य वार्ताकार के रूप में उभरे पाकिस्तान ने वार्ता की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि अभी यह अनिश्चित है कि वार्ता होगी या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि इस्लामाबाद में लगभग 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से सोमवार को एक्सियोस ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ईरान वार्ता के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा करेंगे।

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