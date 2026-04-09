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Kerala Assembly Elections: हमने 97% वादे पूरे किए, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वोट डालने के बाद बोले CPM नेता एलमारम करीम

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 09:09 AM

kerala elections cpm leader elamaram kareem said after casting his vote

केरल की 140 विधानसभा सीटों पर जारी मतदान के बीच वामपंथी नेता एलमारम करीम (Elamaram Kareem) ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। कोझिकोड के सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 8:30 बजे अपना वोट डालने के बाद करीम ने दावा किया कि सत्ताधारी...

कोझिकोड: केरल की 140 विधानसभा सीटों पर जारी मतदान के बीच वामपंथी नेता एलमारम करीम (Elamaram Kareem) ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। कोझिकोड के सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 8:30 बजे अपना वोट डालने के बाद करीम ने दावा किया कि सत्ताधारी एलडीएफ (LDF) सरकार ने अपने वादों को पूरा करने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वादा निभाना हमारी पहचान - एलमारम करीम

मीडिया से बात करते हुए करीम ने कहा कि 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 700 कार्यक्रमों का वादा किया था। मुख्यमंत्री द्वारा जारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 97 प्रतिशत वादे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने इसे किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' बताया और मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की।

कांग्रेस पर साधा निशाना

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करीम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे देने वाली पार्टी ने कभी अपने वादे जमीन पर नहीं उतारे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में केवल कॉरपोरेट्स का मुनाफा बढ़ा जबकि गरीब और मजदूर अपने अधिकारों के लिए तरसते रहे।

केरल चुनाव 2026: एक नजर में मुख्य आंकड़े

केरल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार:

कुल मतदाता: 2.69 करोड़ से अधिक (महिलाएं: 1.38 करोड़, पुरुष: 1.31 करोड़)।

पहली बार वोटर्स: 18-19 साल के करीब 4.24 लाख युवा पहली बार मतदान कर रहे हैं।

बुजुर्ग मतदाता: 85 वर्ष से अधिक आयु के 2 लाख से ज्यादा वोटर शामिल हैं।

पोलिंग स्टेशन: पूरे राज्य में 30,471 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

सुरक्षा और स्टाफ: चुनाव को सुचारू बनाने के लिए 1.46 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है।

अन्य राज्यों का हाल

केरल के साथ-साथ आज असम (126 सीटें) और पुडुचेरी (30 सीटें) में भी मतदान हो रहा है। केरल की सभी 140 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी चुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

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