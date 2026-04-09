Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily Horoscope: 12 राशियों का पूरा भविष्य, जानें आज का राशिफल

Daily Horoscope: 12 राशियों का पूरा भविष्य, जानें आज का राशिफल

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 08:49 AM

aaj ka rashifal

मेष : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, स्कीमें, प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी

मेष : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, स्कीमें, प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी मोर्चे पर दशा बेहतर, इरादों में मजबूती। 

वृष: पेट में गड़बड़ी रहेगी, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, मन भी उदास, परेशान, डावांडोल सा रहेगा। 

मिथुन: अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान। 

कर्क: चूंकि आपका मन टैंस तथा डावांडोल सा रहेगा, इसलिए आप किसी भी काम को हाथ में लेने से संकोच करेंगे। 

सिंह : आमतौर पर मजबूत सितारा आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, आपकी प्रोग्रामिंग प्लानिंग भी आगे बढ़ेगी। 

कन्या : प्रॉपर्टी के किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, बड़े लोगों में मान-सम्मान दबदबा बना रहेगा। 

आज का राशिफल 9 अप्रैल, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (9th April): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 9 अप्रैल- मौसम गुनगुना रहा है, दिल दिवाना गा रहा है

Aaj Ka Good Luck (9th April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

आज का राशिफल- 9 अप्रैल 2026

तुला: आम सितारा आपको कामकाजी कामों में व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, कामकाजी साथी भी साथ देंगे। 

वृश्चिक: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, इज्जत-मान की प्राप्ति। 

धनु : व्यापारिक तथा कामकाजी कामों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, धार्मिक कामों में रुचि। 

मकर: सितारा खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें। 

कुंभ: टीचिंग, कोचिंग, फोटो-वीडियोग्राफी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

मीन : समय सफलता तथा मान-सम्मान देने वाला मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना ठीक रहेगा।

Aries Horoscope 9 April 2026: क्या आज मिलेगा बड़ा मौका या रहना होगा सतर्क?

Taurus Horoscope 9 April 2026: धन और करियर में क्या खुलेंगे सफलता के नए द्वार या होने वाला है कुछ खास

Gemini Horoscope 9 April 2026: आज मिलेगा भाग्य का साथ, जानें करियर, प्रेम और धन की स्थिति

Cancer Horoscope 9 April 2026: भावनाओं और फैसलों के बीच बनाना होगा संतुलन अन्यथा परिणाम हो सकते हैं घातक

Leo Horoscope 9 April 2026:  क्या आज चमकेगा आपका भाग्य और मिलेगा बड़ा सम्मान?

Virgo Horoscope 9 April 2026: मेहनत लाएगी रंग या करना होगा और इंतजार?

Libra Horoscope 9 April 2026:  रिश्तों और करियर में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

Scorpio Horoscope 9 April 2026: क्या आज बदल सकती है आपकी किस्मत? जानें खास संकेत

Sagittarius Horoscope 9 April 2026: भाग्य देगा साथ या मेहनत ही बनेगी सहारा?

Capricorn Horoscope 9 April 2026: करियर और धन में क्या मिलेगा बड़ा फायदा?

Aquarius Horoscope 9 April 2026: नए अवसर मिलेंगे या आएंगी चुनौतियां? जानें आज का हाल

Pisces Horoscope 9 April 2026: क्या आज आपकी इच्छा होगी पूरी या करना होगा इंतजार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!