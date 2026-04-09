Daily Horoscope: 12 राशियों का पूरा भविष्य, जानें आज का राशिफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Apr, 2026 08:49 AM
मेष : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, स्कीमें, प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी
मेष : धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, स्कीमें, प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी मोर्चे पर दशा बेहतर, इरादों में मजबूती।
वृष: पेट में गड़बड़ी रहेगी, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, मन भी उदास, परेशान, डावांडोल सा रहेगा।
मिथुन: अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान।
कर्क: चूंकि आपका मन टैंस तथा डावांडोल सा रहेगा, इसलिए आप किसी भी काम को हाथ में लेने से संकोच करेंगे।
सिंह : आमतौर पर मजबूत सितारा आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, आपकी प्रोग्रामिंग प्लानिंग भी आगे बढ़ेगी।
कन्या : प्रॉपर्टी के किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, बड़े लोगों में मान-सम्मान दबदबा बना रहेगा।
तुला: आम सितारा आपको कामकाजी कामों में व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, कामकाजी साथी भी साथ देंगे।
वृश्चिक: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, इज्जत-मान की प्राप्ति।
धनु : व्यापारिक तथा कामकाजी कामों में कामयाबी मिलेगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, धार्मिक कामों में रुचि।
मकर: सितारा खर्चों को बढ़ाने तथा अर्थ दशा टाइट रखने वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।
कुंभ: टीचिंग, कोचिंग, फोटो-वीडियोग्राफी, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
मीन : समय सफलता तथा मान-सम्मान देने वाला मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना ठीक रहेगा।