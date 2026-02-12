Kidney Disease Symptoms: सावधान! शरीर में दिखने वाले ये 10 मामूली संकेत हो सकते हैं kidney failure की निशानी

Edited By Radhika, Updated: 12 Feb, 2026 11:16 AM

शरीर में मौजूद किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। किडनी खून से गंदगी साफ कर हमें सेहतमंद रखती है। अक्सर लोग किडनी की बीमारी को तब पहचानते हैं जब मामला काफी बिगड़ चुका होता है। मेडिकल भाषा में इसे Silent Killer भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण...

Kidney Disease Symptoms: शरीर में मौजूद किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। किडनी खून से गंदगी साफ कर हमें सेहतमंद रखती है। अक्सर लोग किडनी की बीमारी को तब पहचानते हैं जब मामला काफी बिगड़ चुका होता है। मेडिकल भाषा में इसे Silent Killer भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में बहुत मामूली लगते हैं। आइए जानते हैं कि किडनी खराब होने पर दर्द कहां महसूस होता है और वे कौन से 10 संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

किडनी में दर्द: आखिर दर्द होता कहां है?

कई लोग कमर दर्द और किडनी के दर्द में फर्क नहीं कर पाते। किडनी का दर्द आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से में नहीं, बल्कि पसलियों के ठीक नीचे महसूस होता है।

यह दर्द रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ या किसी एक तरफ हो सकता है।

यह अक्सर गहरा और स्थिर होता है, जो कभी-कभी पेट के निचले हिस्से या जांघों की तरफ भी महसूस हो सकता है।

अगर दर्द के साथ बुखार या कंपकंपी हो, तो यह किडनी इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है।

किडनी खराब होने के 10 बड़े संकेत