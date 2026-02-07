हो जाएं Alert! कम उम्र के युवा तेजी से हो रहे इस बीमारी का शिकार, आम दर्द समझकर न करें नजरअंदाज

Main Menu

07 Feb, 2026

जिसे हम अक्सर एक आम दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वह असल में किडनी फेलियर और दिल की बीमारी जैसी जानलेवा समस्याओं की जड़ हो सकता है। भारत में पथरी (Stone) की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि 20 से 40 साल के युवाओं और छोटे बच्चों में...

Kidney Stone Symptoms : जिसे हम अक्सर एक आम दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वह असल में किडनी फेलियर और दिल की बीमारी जैसी जानलेवा समस्याओं की जड़ हो सकता है। भारत में पथरी (Stone) की समस्या अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही बल्कि 20 से 40 साल के युवाओं और छोटे बच्चों में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

क्या आप स्टोन बेल्ट में रहते हैं?

एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पथरी के कुल मामलों में से 70% केस उत्तर और पश्चिम भारत से आते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस पूरे क्षेत्र को स्टोन बेल्ट का नाम दिया है। यहां के खान-पान और मौसम की वजह से लोग इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं।

पथरी: सिर्फ दर्द नहीं, किडनी फेलियर का खतरा

पथरी का दर्द असहनीय होता है लेकिन इसका असली खतरा इसके साइलेंट डैमेज में है। अगर समय पर इलाज न हो तो यह क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) और यहाँ तक कि किडनी को पूरी तरह फेल कर सकता है।

क्यों और कितने तरह की होती है पथरी?

शरीर में मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्टोन बनते हैं:

  1. कैल्शियम स्टोन: यह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के कारण होता है।

  2. यूरिक एसिड स्टोन: यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से बनता है।

  3. सिस्टीन स्टोन: यह आमतौर पर बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होता है।

सावधान: पालक, आलू, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, ज्यादा नमक और बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन भी पथरी बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

किडनी और गॉल ब्लैडर को बचाने के रामबाण उपाय

स्वामी रामदेव के अनुसार कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपायों से पथरी को गलाया जा सकता है और किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है:

  • कुलथ की दाल: कुलथ की दाल का पानी पथरी को तोड़ने में सबसे असरदार माना जाता है।

  • पत्थरचट्टा: सुबह खाली पेट पत्थरचट्टा के पत्तों का सेवन करें।

  • नीम और पीपल का रस: सुबह एक चम्मच नीम के पत्तों का रस और शाम को एक चम्मच पीपल के पत्तों का रस पिएं।

  • खट्टी छाछ: किडनी की सफाई के लिए खट्टी छाछ का सेवन फायदेमंद है।

बचाव के लिए लाइफस्टाइल में करें ये बदलाव

  • पानी का कोटा: रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पिएं।

  • वजन पर लगाम: मोटापा गॉल ब्लैडर स्टोन की मुख्य वजह है, इसे कंट्रोल रखें।

  • विटामिन C: संतरा, नींबू जैसे विटामिन C युक्त फल खाएं।

  • जंक फूड से दूरी: पैकेट बंद और बहुत ज्यादा नमकीन खाना खाने से बचें।

