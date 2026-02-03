19 करोड़ महिलाएं हो चुकी हैं इस बीमारी की शिकार! Silent Killer की तरह चुपचाप कर रही वार, नजरअंदाज किया तो...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 03 Feb, 2026 02:33 PM

Endometriosis Symptoms : दुनिया भर में लगभग 19 करोड़ महिलाएं एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसे अक्सर मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक प्रजनन आयु की हर 10 में से 1 महिला एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) की शिकार है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां गर्भाशय के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू (ऊतक) शरीर के अन्य हिस्सों जैसे अंडाशय, आंत या फेफड़ों में बढ़ने लगते हैं। यह बीमारी न केवल असहनीय दर्द देती है बल्कि सही समय पर इलाज न मिलने पर बांझपन (Infertility) का कारण भी बन सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस के 6 अजीब लक्षण

ज्यादातर महिलाएं केवल तेज पीरियड दर्द को ही इसका लक्षण मानती हैं लेकिन शरीर ये अनोखे संकेत भी देता है:

क्या इसका कोई स्थायी इलाज है?

फिलहाल एंडोमेट्रियोसिस का कोई स्थायी इलाज नहीं है लेकिन प्रारंभिक पहचान (Early Detection) से जीवन आसान हो सकता है:

दवाएं: हार्मोनल थेरेपी और दर्द निवारक दवाओं से लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है।

सर्जरी: गंभीर मामलों में सर्जरी के जरिए अनचाहे टिश्यू को हटाया जाता है।

जीवनशैली: सही डाइट और योग सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

एक्सपर्ट की सलाह

यदि आपके पीरियड दर्द के कारण आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है या ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी आपको हर महीने परेशान करता है तो तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist) से मिलें। इसे छुपाना या सहना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।