Silent Heart Attack: युवाओं के लिए खतरे की घंटी! सिर्फ सीने का तेज दर्द ही नहीं, ये संकेत भी हैं हार्ट अटैक का संकेत

Silent Heart Attack Symptoms : आधुनिक जीवनशैली, मोबाइल की लत और करियर की भागदौड़ ने हमें अपनी सेहत से दूर कर दिया है। आज हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है बल्कि 25 से 40 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम हार्ट अटैक का मतलब सिर्फ सीने में तेज दर्द समझते हैं जबकि शरीर कई दिन पहले से ही दूसरे साइलेंट संकेत देने लगता है। कार्डियोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार हार्ट अटैक अचानक नहीं आता हमारा शरीर हफ्तों पहले चेतावनी देता है जिसे हम अक्सर गैस या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

हार्ट अटैक के 7 छिपे हुए लक्षण

दिल को सुरक्षित रखने के गोल्डन रूल्स

30 की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर कराएं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। मेडिटेशन करें और 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। फास्ट फूड और अत्यधिक नमक/चीनी से बचें। फलों और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें।