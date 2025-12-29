Main Menu

    3. | 'मेरा रेप किया जाना चाहिए...', कुलदीप सेंगर की बेटी ने कोर्ट के आदेश के बाद शेयर किया दर्दनाक पोस्ट

29 Dec, 2025

उन्नाव दुष्कर्म कांड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में आज यानि सोमवार को SC ने HC के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। इसमें इशिता ने कहा कि बीते 8...

Unnao rape case: उन्नाव दुष्कर्म कांड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में आज यानि सोमवार को SC ने HC के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। इसमें इशिता ने कहा कि बीते 8 सालों में केवल "एक विधायक की बेटी" होने के नाते कर रही हैं।

इशिता सेंगर ने कहा- 'थक गई हूँ, डरी हुई हूँ'

डॉक्टर इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक लंबा और भावुक नोट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी खामोशी को कमजोरी समझा गया और उनकी पहचान केवल एक 'दोषी की बेटी' तक सीमित कर दी गई। इशिता ने लिखा, "मुझे सोशल मीडिया पर अनगिनत बार कहा गया कि मैं जिंदा क्यों हूं। मुझे धमकियां दी जाती हैं कि मेरा रेप किया जाना चाहिए या मुझे मार देना चाहिए। यह नफरत काल्पनिक नहीं, मेरा रोज का सामना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार ने 8 साल तक कानून और संविधान पर भरोसा किया, इसलिए वे टीवी डिबेट या प्रदर्शनों में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उनकी गरिमा धीरे-धीरे छीनी जा रही है। इशिता का कहना है कि उन्होंने हर अधिकारी और मीडिया हाउस को पत्र लिखे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि उनका 'सच' किसी के काम का नहीं था।

PunjabKesari

सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख 

इशिता का यह पत्र ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती।

 

