MS Dhoni: फिर गलती कर बैठे महेंद्र सिंह धोनी, भरना पड़ा जुर्माना

04 Mar, 2026 12:23 PM

former captain ms dhoni fined

पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है और यह कार्रवाई पूरी तरह तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई है।

नेशनल डेस्क: मैदान पर अपनी शांत और अनुशासित कप्तानी के लिए मशहूर 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी इस बार एक अलग वजह से सुर्खियों में हैं। रांची की सड़कों पर अपनी पसंदीदा तेज रफ्तार गाड़ियों का शौक उन्हें तब महंगा पड़ गया, जब शहर के ऑटोमैटिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनकी गाड़ी को निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। नियमों की अनदेखी के चलते रांची पुलिस ने पूर्व भारतीय कप्तान के नाम पर ई-चालान जारी किया है। 

तकनीकी निगरानी में पकड़ी गई रफ्तार 

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई रांची के हाई-टेक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कैमरे और रडार ने धोनी के वाहन को तय सीमा से अधिक रफ्तार में चलते हुए रिकॉर्ड किया। सिस्टम द्वारा उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार 1,000 रुपये का ई-चालान जनरेट कर दिया गया। 

"कानून सबके लिए बराबर" 

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चालान पूरी तरह से तकनीकी निगरानी प्रणाली के आधार पर जारी हुआ है। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और तकनीकी सिस्टम बिना किसी भेदभाव के काम करता है। पुलिस ने संदेश दिया कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, सड़क सुरक्षा के नियम सबके लिए एक समान हैं। 

विवादों का सिलसिला 

महेंद्र सिंह धोनी के लिए पिछला कुछ समय चर्चाओं भरा रहा है। हाल ही में झारखंड हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक नोटिस मिलने के बाद, अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का यह मामला सामने आया है। हालांकि, यह मामला पूरी तरह से एक सामान्य यातायात उल्लंघन का है, लेकिन धोनी की वैश्विक लोकप्रियता के कारण यह सोशल मीडिया और स्थानीय गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
 

