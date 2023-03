कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, सेना ने AK 47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथगोले बरामद किए

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया और वहां से हथियार तथा गोला बारुद बरामद किए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि शनिवार को उत्तर कश्मीर जिले में हंदवाड़ा के शलनार हंगनीकूट इलाके में पुलिस ने छापा मारा।

Jammu & Kashmir | Indian Army conducted an operation at Jhangar, Naushera along the LoC on 11 March which led to the successful recovery of two sophisticated pistols, two kgs narcotics & a two kg IED. pic.twitter.com/wOqr8F5895 — ANI (@ANI) March 12, 2023