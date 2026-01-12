Main Menu

Big Breaking: राणा बलाचौरिया म/र्डर केस में 2 शूटर गिरफ्तार, होंगे बड़े खुलासे

12 Jan, 2026 04:32 PM

two shooters arrested in rana balachauria murder case

राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। दरअसल, बलचौरिया मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

जालंधर/रोपड़ : राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। दरअसल, बलचौरिया मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस ने दो शूटर गिरफ्तार किए हैं। दोनों शूटर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार शूटरों की पहचान करण पाठक और तरनदीप सिंह के रूप में हुई है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल STF, सेंट्रल एजेंसियों की मदद से की गई है।

गौरतलब है कि 15 दिसंबर, 2025 की शाम को मोहाली के सोहाना में एक टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और सेल्फी लेने के लिए राणा को रोका था, जैसे ही वह रुके, उस पर पास से गोली चलाई गई और हमलावर मोटरसाइकिल पर भाग गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों शूटर की पहचान अमृतसर के आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक के तौर पर हुई है, जो डॉनी बल्ल गैंग से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में दोनों शूटर समेत कुल 3 लोग शामिल थे।

मोहाली पुलिस ने एक शूटर का एनकाउंटर किया

गौरतलब है कि मोहाली के सोहाना में कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या करने वाले एक शूटर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलचौरिया मर्डर केस के शूटर का मोहाली के लालड़ू में एनकाउंटर कर उसे मार गिराया था। शूटर की पहचान तरनतारन के नौशहरा पन्नुआं के रहने वाले हरपिंदर उर्फ मिड्डू के तौर पर हुई थी। आरोपी को पुलिस टीम के साथ एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

