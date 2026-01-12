Main Menu

मशहूर पंजाबी सिंगर की हत्या की साजिश! Sidhu Moosewala का करीबी दोस्त था Target

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 02:15 PM

punjabi singer sidhu moosewala gulab sidhu

बरनाला पुलिस ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर होने वाले संभावित जानलेवा हमले को टाल दिया है।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): बरनाला पुलिस ने एक अत्यंत संवेदनशील मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर होने वाले संभावित जानलेवा हमले को टाल दिया है। पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह के तीन सदस्यों को, जिनमें एक वर्तमान सरपंच भी शामिल है, अवैध हथियारों और एक गाड़ी के साथ काबू किया है। यह गिरोह न केवल गायक पर हमला करने की फिराक में था, बल्कि इस वारदात के जरिए हस्तियों (सेलिब्रिटीज) और व्यापारियों में दहशत पैदा करके मोटी फिरौती वसूलने की योजना भी बना रहा था।

sidhu moosewala

जिला पुलिस प्रमुख मोहम्मद सरफराज आलम (IPS) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) के दिशा-निर्देशों के तहत गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत श्री अशोक कुमार (SP-D), श्री सतवीर सिंह बैंस (DSP सब-डिवीजन) और सी.आई.ए. स्टाफ के इंचार्ज इंस्पेक्टर बलजीत सिंह की निगरानी में पुलिस टीमें काम कर रही थीं।

थाना सिटी-2 के मुख्य अधिकारी सब-इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह को एक विशेष मुखबिर ने सूचना दी कि बलजिंदर सिंह उर्फ किंदा (वर्तमान सरपंच) ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खतरनाक गिरोह बनाया हुआ है। सूचना मिली थी कि यह गिरोह मोगा-बरनाला बाईपास चौक के पास किसी सेलिब्रिटी पर हमला करने और फिरौती के लिए दबाव बनाने की ताक में बैठा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेड की और तीनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।

Sidhu Moosewala

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान  बलजिंदर सिंह उर्फ किंदा पुत्र दर्शन सिंह (निवासी कोटदुन्ना) जो वर्तमान सरपंच है। बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर मान पुत्र बलदेव सिंह (निवासी कोटदुन्ना) और गुरविंदर सिंह उर्फ गिल पुत्र गुरजंत सिंह (निवासी कोटदुन्ना)। के तौर पर हुई है।

गुलाब सिद्धू के साथ क्या था विवाद?

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सरपंच बलजिंदर सिंह किंदा ने बताया कि मशहूर पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू ने पिछले दिनों 'सरपंचों' के बारे में एक गाना गाया था। इस गाने से नाराज होकर सरपंच किंदा ने पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर गायक को धमकियां भी दी थीं। आरोपी अपना नाम चमकाने के लिए गुलाब सिद्धू पर जानलेवा हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका मकसद इस हत्या या हमले के बाद दूसरे व्यापारियों और कलाकारों से मोटी रकम फिरौती के रूप में वसूलना था।

पुलिस ने आरोपियों के पास से एक .32 बोर देसी पिस्तौल समेत मैगजीन, तीन जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक डमी पिस्तौल, चार मोबाइल फोन, एक लकड़ी की लाठी, एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार (नंबर PB 19 N 0758) बरामद की गई है। 

आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड:

गिरफ्तार आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड काफी खौफनाक है।  सरपंच बलजिंदर सिंह किंदा के खिलाफ साल 2011 से अब तक हत्या के प्रयास (307), लूट-खसोट (382), आर्म्स एक्ट और फिरौती मांगने के करीब 12 मामले बरनाला, बठिंडा और संगरूर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। गुरविंदर गिल: इस पर पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने (295A) और फिरौती मांगने के 2 मामले दर्ज हैं।  बलविंदर बिंदर मान: इस पर भी पहले फिरौती मांगने और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है।

पुलिस ने थाना सिटी बरनाला में मुकदमा नंबर 13, तिथि 10.01.2026 को बी.एन.एस. (BNS) की विभिन्न धाराओं 111, 351, 308 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। एस.एस.पी. ने कहा कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनके पास हथियार कहाँ से आए और इस गिरोह के अन्य कौन से सदस्य बाहर हैं।

