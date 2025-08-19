LIC का पॉलिसीधारकों को तोहफा: बंद हो चुकी बीमा पॉलिसी को फिर से करें चालू

अगर आपकी LIC की बीमा पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई थी, तो अब उसे दोबारा सक्रिय करने का सुनहरा मौका मिल गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने पॉलिसीधारकों के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू किया जा...

नेशनल डेस्क: अगर आपकी LIC की बीमा पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई थी, तो अब उसे दोबारा सक्रिय करने का सुनहरा मौका मिल गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने पॉलिसीधारकों के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू किया जा सकता है, वो भी लेट फीस पर आकर्षक छूट के साथ।

कब से कब तक चलेगा यह अभियान?

यह विशेष रिवाइवल ड्राइव 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और यह 17 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। यानी एक महीने की इस अवधि में पॉलिसीधारक अपनी बंद पड़ी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं।

लेट फीस पर कितनी छूट मिल रही है?

LIC के मुताबिक:

नॉन-लिंक्ड पॉलिसी (जैसे टर्म इंश्योरेंस):

लेट फीस पर 30% तक की छूट,

अधिकतम छूट राशि: ₹5,000 तक।

माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी (कम आय वर्ग के लिए):

लेट फीस पर 100% की छूट।

यानी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पॉलिसी को फिर से चालू किया जा सकता है।

कौन-सी पॉलिसियां होंगी पात्र?

इस रिवाइवल अभियान के अंतर्गत वे पॉलिसियां दोबारा चालू की जा सकती हैं जो:

प्रीमियम न भर पाने के कारण बंद हो चुकी हैं।

बीमा अवधि अभी खत्म नहीं हुई है।

अंतिम प्रीमियम की देनदारी की तारीख से पांच साल के भीतर हों।

क्या मेडिकल चेकअप में छूट मिलेगी?

नहीं। एलआईसी ने साफ किया है कि इस अभियान में मेडिकल या हेल्थ संबंधित प्रक्रियाओं में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यदि किसी पॉलिसी के नियमों में मेडिकल जांच की आवश्यकता है, तो उसे पूरा करना अनिवार्य होगा।

LIC की अपील

एलआईसी ने पॉलिसीधारकों से आग्रह किया है कि वे इस मौके का लाभ उठाकर अपनी पुरानी पॉलिसी को दोबारा एक्टिवेट करें। बीमा सुरक्षा को पुनः बहाल करना न केवल भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि निवेश का लाभ भी सुनिश्चित करता है।